A(z) élő SPDR S P 500 ETF ár ma 685.18 USD. Kövesd nyomon a(z) SPYON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPYON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPYON

SPYON árinformációk

Mi a(z) SPYON

SPYON hivatalos webhely

SPYON tokenomikai adatai

SPYON árelőrejelzés

SPYON előzmények

SPYON Vásárlási útmutató

SPYON-fiat valutaváltó

SPYON spot

SPDR S P 500 ETF Logó

SPDR S P 500 ETF árfolyam(SPYON)

1 SPYON-USD élő ár:

$685.18
$685.18$685.18
-1.67%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:24:38 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 653.67
$ 653.67$ 653.67
24h alacsony
$ 701.34
$ 701.34$ 701.34
24h magas

$ 653.67
$ 653.67$ 653.67

$ 701.34
$ 701.34$ 701.34

$ 690.6831306581166
$ 690.6831306581166$ 690.6831306581166

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

-0.50%

-1.67%

+0.41%

+0.41%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) valós idejű ár: $ 685.18. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPYON legalacsonyabb ára $ 653.67, legmagasabb ára pedig $ 701.34 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPYON valaha volt legmagasabb ára $ 690.6831306581166, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 640.4052156827559 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPYON változása a következő volt: -0.50% az elmúlt órában, -1.67% az elmúlt 24 órában, és +0.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) piaci információk

No.748

$ 25.27M
$ 25.27M$ 25.27M

$ 58.11K
$ 58.11K$ 58.11K

$ 25.27M
$ 25.27M$ 25.27M

36.88K
36.88K 36.88K

36,876.59786718
36,876.59786718 36,876.59786718

ETH

A(z) SPDR S P 500 ETF jelenlegi piaci plafonja $ 25.27M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 58.11K. A(z) SPYON keringésben lévő tokenszáma 36.88K, és a teljes tokenszám 36876.59786718. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 25.27M.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a SPDR S P 500 ETF mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -11.6368-1.67%
30 nap$ +14.96+2.23%
60 nap$ +85.18+14.19%
90 nap$ +85.18+14.19%
SPDR S P 500 ETF árváltozása ma

A mai napon a(z) SPYON ára $ -11.6368 (-1.67%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

SPDR S P 500 ETF 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +14.96 (+2.23%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

SPDR S P 500 ETF 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SPYON ára $ +85.18 (+14.19%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

SPDR S P 500 ETF 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +85.18 (+14.19%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) SPDR S P 500 ETF (SPYON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) SPDR S P 500 ETF árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SPDR S P 500 ETF befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SPYON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SPDR S P 500 ETF a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SPDR S P 500 ETF vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SPDR S P 500 ETF árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SPDR S P 500 ETF (SPYON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SPDR S P 500 ETF (SPYON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SPDR S P 500 ETF rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SPDR S P 500 ETF árelőrejelzését most!

SPDR S P 500 ETF (SPYON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SPDR S P 500 ETF (SPYON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPYON token kapcsán!

Hogyan vásárolj SPDR S P 500 ETF (SPYON)

A következőt szeretnél vásárolni: SPDR S P 500 ETF? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SPDR S P 500 ETF eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SPDR S P 500 ETF Forrás

A(z) SPDR S P 500 ETF alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos SPDR S P 500 ETF Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SPDR S P 500 ETF

Mennyit ér ma a(z) SPDR S P 500 ETF (SPYON)?
A(z) élő SPYON ár a(z) USD esetében 685.18 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPYON ára a(z) USD esetében?
A(z) SPYON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 685.18. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SPDR S P 500 ETF piaci plafonja?
A(z) SPYON piaci plafonja $ 25.27M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPYON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPYON keringésben lévő tokenszáma 36.88K USD.
Mi volt a(z) SPYON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPYON mindenkori legmagasabb ára 690.6831306581166 USD.
Mi volt a(z) SPYON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPYON mindenkori legalacsonyabb ára 640.4052156827559 USD.
Mekkora a(z) SPYON kereskedési volumene?
A(z) SPYON élő 24 órás kereskedési volumene $ 58.11K USD.
A(z) SPYON ára emelkedni fog idén?
A(z) SPYON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPYON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:24:38 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

SPYON-USD kalkulátor

Összeg

SPYON
SPYON
USD
USD

1 SPYON = 685.18 USD

SPYON kereskedés

SPYON/USDT
$685.18
$685.18$685.18
-1.68%

