Blue Chip Blitz
A(z) élő Spotify ár ma 655.87 USD. Kövesd nyomon a(z) SPOTON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPOTON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Spotify Logó

Spotify árfolyam(SPOTON)

1 SPOTON-USD élő ár:

$655.83
$655.83$655.83
+0.36%1D
USD
Spotify (SPOTON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:24:31 (UTC+8)

Spotify (SPOTON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 653.09
$ 653.09$ 653.09
24h alacsony
$ 664.44
$ 664.44$ 664.44
24h magas

$ 653.09
$ 653.09$ 653.09

$ 664.44
$ 664.44$ 664.44

$ 743.2286807442033
$ 743.2286807442033$ 743.2286807442033

$ 643.5025764592376
$ 643.5025764592376$ 643.5025764592376

+0.32%

+0.36%

+0.74%

+0.74%

Spotify (SPOTON) valós idejű ár: $ 655.87. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPOTON legalacsonyabb ára $ 653.09, legmagasabb ára pedig $ 664.44 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPOTON valaha volt legmagasabb ára $ 743.2286807442033, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 643.5025764592376 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPOTON változása a következő volt: +0.32% az elmúlt órában, +0.36% az elmúlt 24 órában, és +0.74% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Spotify (SPOTON) piaci információk

No.2360

$ 696.44K
$ 696.44K$ 696.44K

$ 54.95K
$ 54.95K$ 54.95K

$ 696.44K
$ 696.44K$ 696.44K

1.06K
1.06K 1.06K

1,061.86047348
1,061.86047348 1,061.86047348

ETH

A(z) Spotify jelenlegi piaci plafonja $ 696.44K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 54.95K. A(z) SPOTON keringésben lévő tokenszáma 1.06K, és a teljes tokenszám 1061.86047348. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 696.44K.

Spotify (SPOTON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Spotify mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +2.3525+0.36%
30 nap$ -27.32-4.00%
60 nap$ +5.87+0.90%
90 nap$ +5.87+0.90%
Spotify árváltozása ma

A mai napon a(z) SPOTON ára $ +2.3525 (+0.36%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Spotify 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -27.32 (-4.00%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Spotify 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SPOTON ára $ +5.87 (+0.90%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Spotify 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +5.87 (+0.90%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Spotify (SPOTON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Spotify árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Spotify (SPOTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Spotify elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Spotify befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SPOTON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Spotify a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Spotify vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Spotify árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Spotify (SPOTON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Spotify (SPOTON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Spotify rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Spotify árelőrejelzését most!

Spotify (SPOTON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Spotify (SPOTON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPOTON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Spotify (SPOTON)

A következőt szeretnél vásárolni: Spotify? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Spotify eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

1 Spotify(SPOTON) - VND
17,259,219.05
1 Spotify(SPOTON) - AUD
A$996.9224
1 Spotify(SPOTON) - GBP
498.4612
1 Spotify(SPOTON) - EUR
564.0482
1 Spotify(SPOTON) - USD
$655.87
1 Spotify(SPOTON) - MYR
RM2,748.0953
1 Spotify(SPOTON) - TRY
27,585.8922
1 Spotify(SPOTON) - JPY
¥101,003.98
1 Spotify(SPOTON) - ARS
ARS$950,532.7149
1 Spotify(SPOTON) - RUB
53,066.4417
1 Spotify(SPOTON) - INR
58,313.4017
1 Spotify(SPOTON) - IDR
Rp10,931,162.2942
1 Spotify(SPOTON) - PHP
38,604.5082
1 Spotify(SPOTON) - EGP
￡E.31,029.2097
1 Spotify(SPOTON) - BRL
R$3,522.0219
1 Spotify(SPOTON) - CAD
C$918.218
1 Spotify(SPOTON) - BDT
79,924.3182
1 Spotify(SPOTON) - NGN
947,784.6196
1 Spotify(SPOTON) - COP
$2,542,125.8852
1 Spotify(SPOTON) - ZAR
R.11,372.7858
1 Spotify(SPOTON) - UAH
27,408.8073
1 Spotify(SPOTON) - TZS
T.Sh.1,607,524.2526
1 Spotify(SPOTON) - VES
Bs144,947.27
1 Spotify(SPOTON) - CLP
$616,517.8
1 Spotify(SPOTON) - PKR
Rs185,007.8096
1 Spotify(SPOTON) - KZT
346,286.2426
1 Spotify(SPOTON) - THB
฿21,289.5402
1 Spotify(SPOTON) - TWD
NT$20,187.6786
1 Spotify(SPOTON) - AED
د.إ2,407.0429
1 Spotify(SPOTON) - CHF
Fr524.696
1 Spotify(SPOTON) - HKD
HK$5,096.1099
1 Spotify(SPOTON) - AMD
֏250,325.9029
1 Spotify(SPOTON) - MAD
.د.م6,060.2388
1 Spotify(SPOTON) - MXN
$12,172.9472
1 Spotify(SPOTON) - SAR
ريال2,452.9538
1 Spotify(SPOTON) - ETB
Br100,774.4255
1 Spotify(SPOTON) - KES
KSh84,495.7321
1 Spotify(SPOTON) - JOD
د.أ465.01183
1 Spotify(SPOTON) - PLN
2,420.1603
1 Spotify(SPOTON) - RON
лв2,892.3867
1 Spotify(SPOTON) - SEK
kr6,230.765
1 Spotify(SPOTON) - BGN
лв1,108.4203
1 Spotify(SPOTON) - HUF
Ft220,752.7246
1 Spotify(SPOTON) - CZK
13,851.9744
1 Spotify(SPOTON) - KWD
د.ك200.69622
1 Spotify(SPOTON) - ILS
2,131.5775
1 Spotify(SPOTON) - BOB
Bs4,518.9443
1 Spotify(SPOTON) - AZN
1,114.979
1 Spotify(SPOTON) - TJS
SM6,020.8866
1 Spotify(SPOTON) - GEL
1,777.4077
1 Spotify(SPOTON) - AOA
Kz600,062.0217
1 Spotify(SPOTON) - BHD
.د.ب245.95125
1 Spotify(SPOTON) - BMD
$655.87
1 Spotify(SPOTON) - DKK
kr4,250.0376
1 Spotify(SPOTON) - HNL
L17,203.4701
1 Spotify(SPOTON) - MUR
29,999.4938
1 Spotify(SPOTON) - NAD
$11,339.9923
1 Spotify(SPOTON) - NOK
kr6,637.4044
1 Spotify(SPOTON) - NZD
$1,141.2138
1 Spotify(SPOTON) - PAB
B/.655.87
1 Spotify(SPOTON) - PGK
K2,754.654
1 Spotify(SPOTON) - QAR
ر.ق2,380.8081
1 Spotify(SPOTON) - RSD
дин.66,341.2505
1 Spotify(SPOTON) - UZS
soʻm7,902,046.3753
1 Spotify(SPOTON) - ALL
L54,758.5863
1 Spotify(SPOTON) - ANG
ƒ1,174.0073
1 Spotify(SPOTON) - AWG
ƒ1,174.0073
1 Spotify(SPOTON) - BBD
$1,311.74
1 Spotify(SPOTON) - BAM
KM1,101.8616
1 Spotify(SPOTON) - BIF
Fr1,923,010.84
1 Spotify(SPOTON) - BND
$846.0723
1 Spotify(SPOTON) - BSD
$655.87
1 Spotify(SPOTON) - JMD
$104,971.9935
1 Spotify(SPOTON) - KHR
2,623,480
1 Spotify(SPOTON) - KMF
Fr279,400.62
1 Spotify(SPOTON) - LAK
14,258,043.1931
1 Spotify(SPOTON) - LKR
රු199,109.0146
1 Spotify(SPOTON) - MDL
L11,123.5552
1 Spotify(SPOTON) - MGA
Ar2,941,117.841
1 Spotify(SPOTON) - MOP
P5,233.8426
1 Spotify(SPOTON) - MVR
10,034.811
1 Spotify(SPOTON) - MWK
MK1,134,720.687
1 Spotify(SPOTON) - MZN
MT41,910.093
1 Spotify(SPOTON) - NPR
रु92,766.2528
1 Spotify(SPOTON) - PYG
4,618,636.54
1 Spotify(SPOTON) - RWF
Fr950,355.63
1 Spotify(SPOTON) - SBD
$5,397.8101
1 Spotify(SPOTON) - SCR
9,470.7628
1 Spotify(SPOTON) - SRD
$25,250.995
1 Spotify(SPOTON) - SVC
$5,719.1864
1 Spotify(SPOTON) - SZL
L11,333.4336
1 Spotify(SPOTON) - TMT
m2,295.545
1 Spotify(SPOTON) - TND
د.ت1,928.2578
1 Spotify(SPOTON) - TTD
$4,427.1225
1 Spotify(SPOTON) - UGX
Sh2,277,180.64
1 Spotify(SPOTON) - XAF
Fr373,190.03
1 Spotify(SPOTON) - XCD
$1,770.849
1 Spotify(SPOTON) - XOF
Fr373,190.03
1 Spotify(SPOTON) - XPF
Fr67,554.61
1 Spotify(SPOTON) - BWP
P8,782.0993
1 Spotify(SPOTON) - BZD
$1,311.74
1 Spotify(SPOTON) - CVE
$62,484.7349
1 Spotify(SPOTON) - DJF
Fr116,088.99
1 Spotify(SPOTON) - DOP
$42,021.5909
1 Spotify(SPOTON) - DZD
د.ج84,967.9585
1 Spotify(SPOTON) - FJD
$1,501.9423
1 Spotify(SPOTON) - GNF
Fr5,702,789.65
1 Spotify(SPOTON) - GTQ
Q5,010.8468
1 Spotify(SPOTON) - GYD
$136,834.1581
1 Spotify(SPOTON) - ISK
kr81,983.75

Spotify Forrás

A(z) Spotify alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Spotify Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Spotify

Mennyit ér ma a(z) Spotify (SPOTON)?
A(z) élő SPOTON ár a(z) USD esetében 655.87 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPOTON ára a(z) USD esetében?
A(z) SPOTON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 655.87. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Spotify piaci plafonja?
A(z) SPOTON piaci plafonja $ 696.44K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPOTON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPOTON keringésben lévő tokenszáma 1.06K USD.
Mi volt a(z) SPOTON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPOTON mindenkori legmagasabb ára 743.2286807442033 USD.
Mi volt a(z) SPOTON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPOTON mindenkori legalacsonyabb ára 643.5025764592376 USD.
Mekkora a(z) SPOTON kereskedési volumene?
A(z) SPOTON élő 24 órás kereskedési volumene $ 54.95K USD.
A(z) SPOTON ára emelkedni fog idén?
A(z) SPOTON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPOTON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:24:31 (UTC+8)

Spotify (SPOTON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

1 SPOTON = 655.87 USD

