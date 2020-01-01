Spell Token (SPELL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spell Token (SPELL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Spell Token (SPELL) tokennel kapcsolatos információk Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. Hivatalos webhely: https://abracadabra.money/ Fehér könyv: https://docs.abracadabra.money/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U Vásárolj most SPELL tokent!

Spell Token (SPELL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spell Token (SPELL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 78.66M $ 78.66M $ 78.66M Teljes tokenszám: $ 196.01B $ 196.01B $ 196.01B Keringésben lévő tokenszám: $ 166.17B $ 166.17B $ 166.17B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 92.79M $ 92.79M $ 92.79M Minden idők csúcspontja: $ 0.035449 $ 0.035449 $ 0.035449 Minden idők mélypontja: $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 Jelenlegi ár: $ 0.0004734 $ 0.0004734 $ 0.0004734 További tudnivalók a(z) Spell Token (SPELL) áráról

Spell Token (SPELL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spell Token (SPELL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SPELL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SPELL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SPELL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SPELL token élő árfolyamát!

A(z) SPELL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Spell Token (SPELL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SPELL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SPELL tokent a MEXC-n!

Spell Token (SPELL) árelőzményei A felhasználók a(z) SPELL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SPELL árelőzményeivel!

SPELL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SPELL kapcsán? SPELL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SPELL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

