Mi a(z) Spendler (SPDL)

Spendler is an AI-driven payment infrastructure that allows users to manage and automate everyday spending using crypto and fiat. By connecting offline merchants, Web2 card networks, and on-chain assets, Spendler brings practical use cases to Web3.

Spendler elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd SPDL a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Spendler a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Spendler vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Spendler árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Spendler (SPDL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Spendler (SPDL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Spendler rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Spendler árelőrejelzését most!

Spendler (SPDL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Spendler (SPDL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPDL token kapcsán!

Hogyan vásárolj Spendler (SPDL)

A következőt szeretnél vásárolni: Spendler? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Spendler eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SPDL helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

Spendler Forrás

A(z) Spendler alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Spendler Mennyit ér ma a(z) Spendler (SPDL)? A(z) élő SPDL ár a(z) USD esetében 0.00000047 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) SPDL ára a(z) USD esetében? $ 0.00000047 . Keresd fel a A(z) SPDL jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) Spendler piaci plafonja? A(z) SPDL piaci plafonja -- USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) SPDL keringésben lévő tokenszáma? A(z) SPDL keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mi volt a(z) SPDL mindenkori legmagasabb ára? A(z) SPDL mindenkori legmagasabb ára -- USD . Mi volt a(z) SPDL mindenkori legmagasabb ár? A(z) SPDL mindenkori legalacsonyabb ára -- USD . Mekkora a(z) SPDL kereskedési volumene? A(z) SPDL élő 24 órás kereskedési volumene $ 4.39K USD . A(z) SPDL ára emelkedni fog idén? A(z) SPDL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPDL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Spendler (SPDL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

