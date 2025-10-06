TőzsdeDEX+
A(z) élő Illusion of Life ár ma 0.003322 USD. Kövesd nyomon a(z) SPARK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPARK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPARK

SPARK árinformációk

Mi a(z) SPARK

SPARK hivatalos webhely

SPARK tokenomikai adatai

SPARK árelőrejelzés

SPARK előzmények

SPARK Vásárlási útmutató

SPARK-fiat valutaváltó

SPARK spot

SPARK USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Illusion of Life Logó

Illusion of Life árfolyam(SPARK)

1 SPARK-USD élő ár:

$0.003322
$0.003322
+28.11%1D
USD
Illusion of Life (SPARK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:24:08 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.002548
$ 0.002548
24h alacsony
$ 0.0038
$ 0.0038
24h magas

$ 0.002548
$ 0.002548

$ 0.0038
$ 0.0038

--
--

--
--

-1.08%

+28.11%

-23.27%

-23.27%

Illusion of Life (SPARK) valós idejű ár: $ 0.003322. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPARK legalacsonyabb ára $ 0.002548, legmagasabb ára pedig $ 0.0038 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPARK valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPARK változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, +28.11% az elmúlt 24 órában, és -23.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Illusion of Life (SPARK) piaci információk

--
--

$ 76.94K
$ 76.94K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

A(z) Illusion of Life jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 76.94K. A(z) SPARK keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

Illusion of Life (SPARK) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Illusion of Life mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00072892+28.11%
30 nap$ -0.008113-70.95%
60 nap$ -0.013244-79.95%
90 nap$ -0.001678-33.56%
Illusion of Life árváltozása ma

A mai napon a(z) SPARK ára $ +0.00072892 (+28.11%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Illusion of Life 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.008113 (-70.95%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Illusion of Life 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SPARK ára $ -0.013244 (-79.95%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Illusion of Life 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.001678 (-33.56%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Illusion of Life (SPARK) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Illusion of Life árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Illusion of Life (SPARK)

SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.

Illusion of Life elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Illusion of Life befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SPARK a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Illusion of Life a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Illusion of Life vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Illusion of Life árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Illusion of Life (SPARK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Illusion of Life (SPARK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Illusion of Life rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Illusion of Life árelőrejelzését most!

Illusion of Life (SPARK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Illusion of Life (SPARK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPARK token kapcsán!

Hogyan vásárolj Illusion of Life (SPARK)

A következőt szeretnél vásárolni: Illusion of Life? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Illusion of Life eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SPARK helyi valutákra

kr0.41525

Illusion of Life Forrás

A(z) Illusion of Life alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Illusion of Life Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Illusion of Life

Mennyit ér ma a(z) Illusion of Life (SPARK)?
A(z) élő SPARK ár a(z) USD esetében 0.003322 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPARK ára a(z) USD esetében?
A(z) SPARK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.003322. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Illusion of Life piaci plafonja?
A(z) SPARK piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPARK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPARK keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) SPARK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPARK mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) SPARK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPARK mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) SPARK kereskedési volumene?
A(z) SPARK élő 24 órás kereskedési volumene $ 76.94K USD.
A(z) SPARK ára emelkedni fog idén?
A(z) SPARK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPARK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:24:08 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$0.003322
$109,602.25

$3,851.74

$0.02505

$1.1961

$186.39

$109,602.25

$3,851.74

$186.39

$91.15

$2.4939

$0.00000

$0.00000

$0.0371

$0.05564

$0.09293

$0.000000001989

$0.0000483

$0.00006917

$0.01528

$0.000000000612

