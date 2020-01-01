Sovrun (SOVRN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sovrun (SOVRN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sovrun (SOVRN) tokennel kapcsolatos információk Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming. Hivatalos webhely: https://www.sovrun.org Fehér könyv: https://litepaper.sovrun.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4 Vásárolj most SOVRN tokent!

Sovrun (SOVRN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sovrun (SOVRN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Teljes tokenszám: $ 896.77M $ 896.77M $ 896.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 171.14M $ 171.14M $ 171.14M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.71M $ 9.71M $ 9.71M Minden idők csúcspontja: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Minden idők mélypontja: $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 Jelenlegi ár: $ 0.009713 $ 0.009713 $ 0.009713 További tudnivalók a(z) Sovrun (SOVRN) áráról

Sovrun (SOVRN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sovrun (SOVRN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOVRN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOVRN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOVRN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOVRN token élő árfolyamát!

A(z) SOVRN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Sovrun (SOVRN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SOVRN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SOVRN tokent a MEXC-n!

Sovrun (SOVRN) árelőzményei A felhasználók a(z) SOVRN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SOVRN árelőzményeivel!

SOVRN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOVRN kapcsán? SOVRN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SOVRN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

