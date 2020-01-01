Soulsaver (SOUL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Soulsaver (SOUL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Soulsaver (SOUL) tokennel kapcsolatos információk Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy. Hivatalos webhely: https://idlesoulsavers.io/ Fehér könyv: https://idle-soulsaver.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6 Vásárolj most SOUL tokent!

Soulsaver (SOUL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Soulsaver (SOUL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.29K $ 17.29K $ 17.29K Minden idők csúcspontja: $ 0.39997 $ 0.39997 $ 0.39997 Minden idők mélypontja: $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 Jelenlegi ár: $ 0.000001729 $ 0.000001729 $ 0.000001729 További tudnivalók a(z) Soulsaver (SOUL) áráról

Soulsaver (SOUL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Soulsaver (SOUL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOUL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SOUL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SOUL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOUL token élő árfolyamát!

A(z) SOUL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Soulsaver (SOUL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SOUL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SOUL tokent a MEXC-n!

Soulsaver (SOUL) árelőzményei A felhasználók a(z) SOUL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SOUL árelőzményeivel!

SOUL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOUL kapcsán? SOUL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SOUL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

