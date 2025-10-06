TőzsdeDEX+
A(z) élő Somnia ár ma 0.3806 USD. Kövesd nyomon a(z) SOMI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SOMI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Somnia Logó

1 SOMI-USD élő ár:

$0.3807
-1.57%1D
Somnia (SOMI) Élő árdiagram
Somnia (SOMI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.3737
24h alacsony
$ 0.4044
24h magas

$ 0.3737
$ 0.4044
--
--
-2.29%

-1.56%

-28.76%

-28.76%

Somnia (SOMI) valós idejű ár: $ 0.3806. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOMI legalacsonyabb ára $ 0.3737, legmagasabb ára pedig $ 0.4044 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOMI valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOMI változása a következő volt: -2.29% az elmúlt órában, -1.56% az elmúlt 24 órában, és -28.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Somnia (SOMI) piaci információk

--
$ 227.55K
$ 227.55K$ 227.55K

$ 380.60M
$ 380.60M$ 380.60M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOMNIA

A(z) Somnia jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 227.55K. A(z) SOMI keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 380.60M.

Somnia (SOMI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Somnia mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.006072-1.56%
30 nap$ -0.4903-56.30%
60 nap$ -0.0589-13.41%
90 nap$ +0.2806+280.60%
Somnia árváltozása ma

A mai napon a(z) SOMI ára $ -0.006072 (-1.56%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Somnia 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.4903 (-56.30%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Somnia 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SOMI ára $ -0.0589 (-13.41%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Somnia 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.2806 (+280.60%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Somnia (SOMI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Somnia árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Somnia (SOMI)

Somnia is the fastest, most cost-effective EVM Layer-1 blockchain, capable of processing over 1 million transactions per second with sub-second finality and sub-cent fees. With this performance, Somnia enables real-time, fully on-chain experiences that go beyond financial applications. It’s the ideal foundation for building large-scale games, social platforms, metaverse economies, and AI-powered applications. Somnia’s architecture supports fully composable systems, empowering builders to create immersive, intelligent, and interactive digital experiences that scale to millions of users.

Somnia elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Somnia befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SOMI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Somnia a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Somnia vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Somnia árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Somnia (SOMI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Somnia (SOMI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Somnia rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Somnia árelőrejelzését most!

Somnia (SOMI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Somnia (SOMI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SOMI token kapcsán!

Hogyan vásárolj Somnia (SOMI)

A következőt szeretnél vásárolni: Somnia? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Somnia eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SOMI helyi valutákra

1 Somnia(SOMI) - VND
10,015.489
1 Somnia(SOMI) - AUD
A$0.578512
1 Somnia(SOMI) - GBP
0.289256
1 Somnia(SOMI) - EUR
0.327316
1 Somnia(SOMI) - USD
$0.3806
1 Somnia(SOMI) - MYR
RM1.594714
1 Somnia(SOMI) - TRY
16.008036
1 Somnia(SOMI) - JPY
¥58.6124
1 Somnia(SOMI) - ARS
ARS$551.592162
1 Somnia(SOMI) - RUB
30.794346
1 Somnia(SOMI) - INR
33.839146
1 Somnia(SOMI) - IDR
Rp6,343.330796
1 Somnia(SOMI) - PHP
22.402116
1 Somnia(SOMI) - EGP
￡E.18.006186
1 Somnia(SOMI) - BRL
R$2.043822
1 Somnia(SOMI) - CAD
C$0.53284
1 Somnia(SOMI) - BDT
46.379916
1 Somnia(SOMI) - NGN
549.997448
1 Somnia(SOMI) - COP
$1,475.190376
1 Somnia(SOMI) - ZAR
R.6.599604
1 Somnia(SOMI) - UAH
15.905274
1 Somnia(SOMI) - TZS
T.Sh.932.842988
1 Somnia(SOMI) - VES
Bs84.1126
1 Somnia(SOMI) - CLP
$357.764
1 Somnia(SOMI) - PKR
Rs107.359648
1 Somnia(SOMI) - KZT
200.949188
1 Somnia(SOMI) - THB
฿12.354276
1 Somnia(SOMI) - TWD
NT$11.714868
1 Somnia(SOMI) - AED
د.إ1.396802
1 Somnia(SOMI) - CHF
Fr0.30448
1 Somnia(SOMI) - HKD
HK$2.957262
1 Somnia(SOMI) - AMD
֏145.263602
1 Somnia(SOMI) - MAD
.د.م3.516744
1 Somnia(SOMI) - MXN
$7.063936
1 Somnia(SOMI) - SAR
ريال1.423444
1 Somnia(SOMI) - ETB
Br58.47919
1 Somnia(SOMI) - KES
KSh49.032698
1 Somnia(SOMI) - JOD
د.أ0.2698454
1 Somnia(SOMI) - PLN
1.404414
1 Somnia(SOMI) - RON
лв1.678446
1 Somnia(SOMI) - SEK
kr3.6157
1 Somnia(SOMI) - BGN
лв0.643214
1 Somnia(SOMI) - HUF
Ft128.102348
1 Somnia(SOMI) - CZK
8.038272
1 Somnia(SOMI) - KWD
د.ك0.1164636
1 Somnia(SOMI) - ILS
1.23695
1 Somnia(SOMI) - BOB
Bs2.622334
1 Somnia(SOMI) - AZN
0.64702
1 Somnia(SOMI) - TJS
SM3.493908
1 Somnia(SOMI) - GEL
1.031426
1 Somnia(SOMI) - AOA
Kz348.214746
1 Somnia(SOMI) - BHD
.د.ب0.142725
1 Somnia(SOMI) - BMD
$0.3806
1 Somnia(SOMI) - DKK
kr2.466288
1 Somnia(SOMI) - HNL
L9.983138
1 Somnia(SOMI) - MUR
17.408644
1 Somnia(SOMI) - NAD
$6.580574
1 Somnia(SOMI) - NOK
kr3.851672
1 Somnia(SOMI) - NZD
$0.662244
1 Somnia(SOMI) - PAB
B/.0.3806
1 Somnia(SOMI) - PGK
K1.59852
1 Somnia(SOMI) - QAR
ر.ق1.381578
1 Somnia(SOMI) - RSD
дин.38.49769
1 Somnia(SOMI) - UZS
soʻm4,585.541114
1 Somnia(SOMI) - ALL
L31.776294
1 Somnia(SOMI) - ANG
ƒ0.681274
1 Somnia(SOMI) - AWG
ƒ0.681274
1 Somnia(SOMI) - BBD
$0.7612
1 Somnia(SOMI) - BAM
KM0.639408
1 Somnia(SOMI) - BIF
Fr1,115.9192
1 Somnia(SOMI) - BND
$0.490974
1 Somnia(SOMI) - BSD
$0.3806
1 Somnia(SOMI) - JMD
$60.91503
1 Somnia(SOMI) - KHR
1,522.4
1 Somnia(SOMI) - KMF
Fr162.1356
1 Somnia(SOMI) - LAK
8,273.912878
1 Somnia(SOMI) - LKR
රු115.542548
1 Somnia(SOMI) - MDL
L6.454976
1 Somnia(SOMI) - MGA
Ar1,706.72458
1 Somnia(SOMI) - MOP
P3.037188
1 Somnia(SOMI) - MVR
5.82318
1 Somnia(SOMI) - MWK
MK658.47606
1 Somnia(SOMI) - MZN
MT24.32034
1 Somnia(SOMI) - NPR
रु53.832064
1 Somnia(SOMI) - PYG
2,680.1852
1 Somnia(SOMI) - RWF
Fr551.4894
1 Somnia(SOMI) - SBD
$3.132338
1 Somnia(SOMI) - SCR
5.495864
1 Somnia(SOMI) - SRD
$14.6531
1 Somnia(SOMI) - SVC
$3.318832
1 Somnia(SOMI) - SZL
L6.576768
1 Somnia(SOMI) - TMT
m1.3321
1 Somnia(SOMI) - TND
د.ت1.118964
1 Somnia(SOMI) - TTD
$2.56905
1 Somnia(SOMI) - UGX
Sh1,321.4432
1 Somnia(SOMI) - XAF
Fr216.5614
1 Somnia(SOMI) - XCD
$1.02762
1 Somnia(SOMI) - XOF
Fr216.5614
1 Somnia(SOMI) - XPF
Fr39.2018
1 Somnia(SOMI) - BWP
P5.096234
1 Somnia(SOMI) - BZD
$0.7612
1 Somnia(SOMI) - CVE
$36.259762
1 Somnia(SOMI) - DJF
Fr67.3662
1 Somnia(SOMI) - DOP
$24.385042
1 Somnia(SOMI) - DZD
د.ج49.30673
1 Somnia(SOMI) - FJD
$0.871574
1 Somnia(SOMI) - GNF
Fr3,309.317
1 Somnia(SOMI) - GTQ
Q2.907784
1 Somnia(SOMI) - GYD
$79.404578
1 Somnia(SOMI) - ISK
kr47.575

Somnia Forrás

A(z) Somnia alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Somnia Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Somnia

Mennyit ér ma a(z) Somnia (SOMI)?
A(z) élő SOMI ár a(z) USD esetében 0.3806 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SOMI ára a(z) USD esetében?
A(z) SOMI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.3806. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Somnia piaci plafonja?
A(z) SOMI piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SOMI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SOMI keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) SOMI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SOMI mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) SOMI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SOMI mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) SOMI kereskedési volumene?
A(z) SOMI élő 24 órás kereskedési volumene $ 227.55K USD.
A(z) SOMI ára emelkedni fog idén?
A(z) SOMI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SOMI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:23:33 (UTC+8)

SOMI-USD kalkulátor

SOMI kereskedés

SOMI/USDC
$0.3801
-1.50%
SOMI/USDT
$0.3807
-1.39%

