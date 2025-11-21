Solaxy (SOLAXY) tokenomikai adatai

Solaxy (SOLAXY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Solaxy (SOLAXY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:30:47 (UTC+8)
Solaxy (SOLAXY) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Solaxy (SOLAXY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
Teljes tokenszám:
$ 83.00B
$ 83.00B$ 83.00B
Keringésben lévő tokenszám:
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 19.33M
$ 19.33M$ 19.33M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014
Minden idők mélypontja:
$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282$ 0.00058806293830282
Jelenlegi ár:
$ 0.0001877
$ 0.0001877$ 0.0001877

Solaxy (SOLAXY) tokennel kapcsolatos információk

Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.

Hivatalos webhely:
https://solaxy.io/
Fehér könyv:
https://solaxy.io/assets/document/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xe0b7ad7f8f26e2b00c8b47b5df370f15f90fcf48

Solaxy (SOLAXY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Solaxy (SOLAXY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLAXY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SOLAXY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLAXY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLAXY token élő árfolyamát!

A(z) SOLAXY vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Solaxy (SOLAXY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SOLAXY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Solaxy (SOLAXY) árelőzményei

A felhasználók a(z) SOLAXY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

SOLAXY árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOLAXY kapcsán? SOLAXY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.

Olvasd el és fogadd el a Felhasználói megállapodást és az Adatvédelmi szabályzatot