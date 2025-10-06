TőzsdeDEX+
A(z) élő Sogni AI ár ma 0.004529 USD. Kövesd nyomon a(z) SOGNI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SOGNI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SOGNI

SOGNI árinformációk

Mi a(z) SOGNI

SOGNI fehér könyv

SOGNI hivatalos webhely

SOGNI tokenomikai adatai

SOGNI árelőrejelzés

SOGNI előzmények

SOGNI Vásárlási útmutató

SOGNI-fiat valutaváltó

SOGNI spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Sogni AI Logó

Sogni AI árfolyam(SOGNI)

1 SOGNI-USD élő ár:

$0.004529
+0.26%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:23:19 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0043
24h alacsony
$ 0.004658
24h magas

$ 0.0043
$ 0.004658
--
--
-0.18%

+0.26%

-8.62%

-8.62%

Sogni AI (SOGNI) valós idejű ár: $ 0.004529. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOGNI legalacsonyabb ára $ 0.0043, legmagasabb ára pedig $ 0.004658 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOGNI valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOGNI változása a következő volt: -0.18% az elmúlt órában, +0.26% az elmúlt 24 órában, és -8.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sogni AI (SOGNI) piaci információk

$ 62.19K
$ 62.19K$ 62.19K

$ 45.29M
$ 45.29M$ 45.29M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

A(z) Sogni AI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 62.19K. A(z) SOGNI keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 45.29M.

Sogni AI (SOGNI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Sogni AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00001174+0.26%
30 nap$ +0.000332+7.91%
60 nap$ +0.000024+0.53%
90 nap$ +0.0018+65.95%
Sogni AI árváltozása ma

A mai napon a(z) SOGNI ára $ +0.00001174 (+0.26%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Sogni AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.000332 (+7.91%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Sogni AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SOGNI ára $ +0.000024 (+0.53%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Sogni AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0018 (+65.95%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Sogni AI (SOGNI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Sogni AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Sogni AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SOGNI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Sogni AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Sogni AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Sogni AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sogni AI (SOGNI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sogni AI (SOGNI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sogni AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sogni AI árelőrejelzését most!

Sogni AI (SOGNI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sogni AI (SOGNI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SOGNI token kapcsán!

Hogyan vásárolj Sogni AI (SOGNI)

A következőt szeretnél vásárolni: Sogni AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Sogni AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SOGNI helyi valutákra

Sogni AI Forrás

A(z) Sogni AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Sogni AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Sogni AI

Mennyit ér ma a(z) Sogni AI (SOGNI)?
A(z) élő SOGNI ár a(z) USD esetében 0.004529 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SOGNI ára a(z) USD esetében?
A(z) SOGNI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.004529. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sogni AI piaci plafonja?
A(z) SOGNI piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SOGNI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SOGNI keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) SOGNI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SOGNI mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) SOGNI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SOGNI mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) SOGNI kereskedési volumene?
A(z) SOGNI élő 24 órás kereskedési volumene $ 62.19K USD.
A(z) SOGNI ára emelkedni fog idén?
A(z) SOGNI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SOGNI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:23:19 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

