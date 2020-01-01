SNX (SNX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SNX (SNX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SNX (SNX) tokennel kapcsolatos információk Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Hivatalos webhely: https://www.synthetix.io/ Fehér könyv: https://docs.synthetix.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56 Vásárolj most SNX tokent!

SNX (SNX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SNX (SNX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 225.93M $ 225.93M $ 225.93M Teljes tokenszám: $ 343.89M $ 343.89M $ 343.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 343.47M $ 343.47M $ 343.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 223.58M $ 223.58M $ 223.58M Minden idők csúcspontja: $ 28.9291 $ 28.9291 $ 28.9291 Minden idők mélypontja: $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 Jelenlegi ár: $ 0.6578 $ 0.6578 $ 0.6578 További tudnivalók a(z) SNX (SNX) áráról

SNX (SNX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SNX (SNX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SNX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SNX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SNX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SNX token élő árfolyamát!

