A(z) élő Snowflake ár ma 276.8 USD. Kövesd nyomon a(z) SNOWON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SNOWON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SNOWON

SNOWON árinformációk

Mi a(z) SNOWON

SNOWON hivatalos webhely

SNOWON tokenomikai adatai

SNOWON árelőrejelzés

SNOWON előzmények

SNOWON Vásárlási útmutató

SNOWON-fiat valutaváltó

SNOWON spot

Snowflake Logó

Snowflake árfolyam(SNOWON)

1 SNOWON-USD élő ár:

$276.77
$276.77
+1.32%1D
USD
Snowflake (SNOWON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:23:11 (UTC+8)

Snowflake (SNOWON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 261.6
$ 261.6
24h alacsony
$ 283.68
$ 283.68
24h magas

$ 261.6
$ 261.6

$ 283.68
$ 283.68

$ 277.27590912995686
$ 277.27590912995686

$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774

-1.86%

+1.32%

+5.79%

+5.79%

Snowflake (SNOWON) valós idejű ár: $ 276.8. Az elmúlt 24 órában, a(z)SNOWON legalacsonyabb ára $ 261.6, legmagasabb ára pedig $ 283.68 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SNOWON valaha volt legmagasabb ára $ 277.27590912995686, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 214.69891424490774 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SNOWON változása a következő volt: -1.86% az elmúlt órában, +1.32% az elmúlt 24 órában, és +5.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Snowflake (SNOWON) piaci információk

No.2223

$ 912.43K
$ 912.43K

$ 86.11K
$ 86.11K

$ 912.43K
$ 912.43K

3.30K
3.30K

3,296.35723831
3,296.35723831

ETH

A(z) Snowflake jelenlegi piaci plafonja $ 912.43K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 86.11K. A(z) SNOWON keringésben lévő tokenszáma 3.30K, és a teljes tokenszám 3296.35723831. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 912.43K.

Snowflake (SNOWON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Snowflake mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +3.6058+1.32%
30 nap$ +41.01+17.39%
60 nap$ +96.8+53.77%
90 nap$ +96.8+53.77%
Snowflake árváltozása ma

A mai napon a(z) SNOWON ára $ +3.6058 (+1.32%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Snowflake 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +41.01 (+17.39%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Snowflake 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SNOWON ára $ +96.8 (+53.77%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Snowflake 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +96.8 (+53.77%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Snowflake (SNOWON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Snowflake árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Snowflake (SNOWON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Snowflake elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Snowflake befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SNOWON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Snowflake a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Snowflake vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Snowflake árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Snowflake (SNOWON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Snowflake (SNOWON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Snowflake rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Snowflake árelőrejelzését most!

Snowflake (SNOWON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Snowflake (SNOWON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SNOWON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Snowflake (SNOWON)

A következőt szeretnél vásárolni: Snowflake? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Snowflake eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Snowflake Forrás

A(z) Snowflake alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Snowflake Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Snowflake

Mennyit ér ma a(z) Snowflake (SNOWON)?
A(z) élő SNOWON ár a(z) USD esetében 276.8 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SNOWON ára a(z) USD esetében?
A(z) SNOWON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 276.8. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Snowflake piaci plafonja?
A(z) SNOWON piaci plafonja $ 912.43K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SNOWON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SNOWON keringésben lévő tokenszáma 3.30K USD.
Mi volt a(z) SNOWON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SNOWON mindenkori legmagasabb ára 277.27590912995686 USD.
Mi volt a(z) SNOWON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SNOWON mindenkori legalacsonyabb ára 214.69891424490774 USD.
Mekkora a(z) SNOWON kereskedési volumene?
A(z) SNOWON élő 24 órás kereskedési volumene $ 86.11K USD.
A(z) SNOWON ára emelkedni fog idén?
A(z) SNOWON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SNOWON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:23:11 (UTC+8)

Snowflake (SNOWON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

SNOWON-USD kalkulátor

Összeg

SNOWON
SNOWON
USD
USD

1 SNOWON = 276.8 USD

SNOWON kereskedés

SNOWON/USDT
$276.77
$276.77
+1.30%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

$109,647.51

$3,852.68

$0.02525

$1.1962

$186.52

$109,647.51

$3,852.68

$186.52

$91.27

$2.4942

$0.00000

$0.00000

$0.0371

$0.05581

$0.09306

