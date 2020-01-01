Spain National Fan (SNFT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Spain National Fan (SNFT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Spain National Fan (SNFT) tokennel kapcsolatos információk The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. Hivatalos webhely: https://www.bitci.com/ Block Explorer: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers Vásárolj most SNFT tokent!

Spain National Fan (SNFT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Spain National Fan (SNFT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 764.75K $ 764.75K $ 764.75K Teljes tokenszám: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Minden idők csúcspontja: $ 0.8735 $ 0.8735 $ 0.8735 Minden idők mélypontja: $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 Jelenlegi ár: $ 0.03339 $ 0.03339 $ 0.03339 További tudnivalók a(z) Spain National Fan (SNFT) áráról

Spain National Fan (SNFT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Spain National Fan (SNFT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SNFT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SNFT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SNFT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SNFT token élő árfolyamát!

A(z) SNFT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Spain National Fan (SNFT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SNFT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SNFT tokent a MEXC-n!

Spain National Fan (SNFT) árelőzményei A felhasználók a(z) SNFT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SNFT árelőzményeivel!

SNFT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SNFT kapcsán? SNFT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SNFT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

