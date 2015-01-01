Snapmuse.io (SMX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Snapmuse.io (SMX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Snapmuse.io (SMX) tokennel kapcsolatos információk Snapmuse.io is the web3 funding platform of the entertainment industry. It was developed by the founders of Snapmuse.com. Unlike traditional funding platforms, Snapmuse.io gives you the opportunity to be part of exciting projects from social media creators and musicians to gaming studios. Fund it! Build it! Reward it! Snapmuse.io enables founders from the entertainment industry such as social media channel owners (YouTubers, Tiktokers), influencers, gaming studios, AI projects etc. a.k.a. “Creators” to mint NFTs of their projects and sell them to retail NFT collectors (a.k.a. “Collectors”). Hivatalos webhely: https://snapmuse.io/ Fehér könyv: https://snapmuse.io/lightpaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8C6149AAEA8161E2015FA563040A916e90d16DcA Vásárolj most SMX tokent!

Snapmuse.io (SMX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Snapmuse.io (SMX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 751.00K $ 751.00K $ 751.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 Minden idők mélypontja: $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 $ 0.000667375582576052 Jelenlegi ár: $ 0.001502 $ 0.001502 $ 0.001502 További tudnivalók a(z) Snapmuse.io (SMX) áráról

Snapmuse.io (SMX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Snapmuse.io (SMX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SMX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SMX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SMX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SMX token élő árfolyamát!

A(z) SMX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Snapmuse.io (SMX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SMX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SMX tokent a MEXC-n!

Snapmuse.io (SMX) árelőzményei A felhasználók a(z) SMX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SMX árelőzményeivel!

SMX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SMX kapcsán? SMX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SMX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

