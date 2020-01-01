Swarm Markets (SMT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Swarm Markets (SMT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Swarm Markets (SMT) tokennel kapcsolatos információk Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. Hivatalos webhely: https://swarm.com/ Fehér könyv: https://docs.swarm.markets Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f Vásárolj most SMT tokent!

Swarm Markets (SMT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Swarm Markets (SMT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.05M $ 9.05M $ 9.05M Teljes tokenszám: $ 157.24M $ 157.24M $ 157.24M Keringésben lévő tokenszám: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.95M $ 16.95M $ 16.95M Minden idők csúcspontja: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.1078 $ 0.1078 $ 0.1078 További tudnivalók a(z) Swarm Markets (SMT) áráról

Swarm Markets (SMT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Swarm Markets (SMT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SMT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SMT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SMT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SMT token élő árfolyamát!

A(z) SMT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Swarm Markets (SMT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SMT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SMT tokent a MEXC-n!

Swarm Markets (SMT) árelőzményei A felhasználók a(z) SMT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SMT árelőzményeivel!

SMT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SMT kapcsán? SMT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SMT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

