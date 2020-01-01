Slingshot (SLING) tokenomikai adatai

Slingshot (SLING) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Slingshot (SLING) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Slingshot (SLING) tokennel kapcsolatos információk

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

https://slingshotdao.com/
https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao
https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE

Slingshot (SLING) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Slingshot (SLING) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 82.79K
Teljes tokenszám:
$ 5.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 186.47M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.22M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.07452
Minden idők mélypontja:
$ 0.000437349532718908
Jelenlegi ár:
$ 0.000444
Slingshot (SLING) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Slingshot (SLING) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SLING tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SLING token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SLING tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SLING token élő árfolyamát!

A(z) SLING vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Slingshot (SLING) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SLING megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Slingshot (SLING) árelőzményei

A felhasználók a(z) SLING árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

SLING árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SLING kapcsán? SLING-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

