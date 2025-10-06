TőzsdeDEX+
A(z) élő SatLayer ár ma 0.01091 USD. Kövesd nyomon a(z) SLAY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SLAY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SLAY

SLAY árinformációk

Mi a(z) SLAY

SLAY fehér könyv

SLAY hivatalos webhely

SLAY tokenomikai adatai

SLAY árelőrejelzés

SLAY előzmények

SLAY Vásárlási útmutató

SLAY-fiat valutaváltó

SLAY spot

SLAY USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

SatLayer Logó

SatLayer árfolyam(SLAY)

1 SLAY-USD élő ár:

$0.01091
-1.53%1D
USD
SatLayer (SLAY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:22:57 (UTC+8)

SatLayer (SLAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0102
24h alacsony
$ 0.01117
24h magas

$ 0.0102
$ 0.01117
--
--
-0.46%

-1.53%

-31.30%

-31.30%

SatLayer (SLAY) valós idejű ár: $ 0.01091. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLAY legalacsonyabb ára $ 0.0102, legmagasabb ára pedig $ 0.01117 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLAY valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLAY változása a következő volt: -0.46% az elmúlt órában, -1.53% az elmúlt 24 órában, és -31.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SatLayer (SLAY) piaci információk

--
$ 62.83K
$ 62.83K$ 62.83K

$ 22.91M
$ 22.91M$ 22.91M

--
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

ETH

A(z) SatLayer jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 62.83K. A(z) SLAY keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 2100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.91M.

SatLayer (SLAY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a SatLayer mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0001695-1.53%
30 nap$ -0.01537-58.49%
60 nap$ -0.00984-47.43%
90 nap$ -0.02409-68.83%
SatLayer árváltozása ma

A mai napon a(z) SLAY ára $ -0.0001695 (-1.53%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

SatLayer 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.01537 (-58.49%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

SatLayer 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SLAY ára $ -0.00984 (-47.43%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

SatLayer 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.02409 (-68.83%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) SatLayer (SLAY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) SatLayer árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) SatLayer (SLAY)

The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.

SatLayer elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SatLayer befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SLAY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SatLayer a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SatLayer vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SatLayer árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SatLayer (SLAY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SatLayer (SLAY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SatLayer rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SatLayer árelőrejelzését most!

SatLayer (SLAY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SatLayer (SLAY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SLAY token kapcsán!

Hogyan vásárolj SatLayer (SLAY)

A következőt szeretnél vásárolni: SatLayer? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SatLayer eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SatLayer Forrás

A(z) SatLayer alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos SatLayer Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SatLayer

Mennyit ér ma a(z) SatLayer (SLAY)?
A(z) élő SLAY ár a(z) USD esetében 0.01091 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SLAY ára a(z) USD esetében?
A(z) SLAY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01091. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SatLayer piaci plafonja?
A(z) SLAY piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SLAY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SLAY keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) SLAY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SLAY mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) SLAY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SLAY mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) SLAY kereskedési volumene?
A(z) SLAY élő 24 órás kereskedési volumene $ 62.83K USD.
A(z) SLAY ára emelkedni fog idén?
A(z) SLAY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SLAY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:22:57 (UTC+8)

October 6, 2025

October 5, 2025

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

