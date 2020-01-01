Catslap (SLAP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Catslap (SLAP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Catslap (SLAP) tokennel kapcsolatos információk CATSLAP is crypto's most aggressive feline, poised to attack even the highest market cap meme coins. The SLAP token is here to dethrone the frogs and dogs on the block.Slappers compete to earn the highest rewards. Slap to Earn, move up the Slapometer leaderboard and increase your country's score! Hivatalos webhely: https://catslaptoken.com/ Fehér könyv: https://catslaptoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xF107edABF59ba696E38DE62Ad5327415Bd4D4236 Vásárolj most SLAP tokent!

Catslap (SLAP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Catslap (SLAP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Teljes tokenszám: $ 8.53B $ 8.53B $ 8.53B Keringésben lévő tokenszám: $ 4.37B $ 4.37B $ 4.37B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.63M $ 5.63M $ 5.63M Minden idők csúcspontja: $ 0.010546 $ 0.010546 $ 0.010546 Minden idők mélypontja: $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 Jelenlegi ár: $ 0.000626 $ 0.000626 $ 0.000626 További tudnivalók a(z) Catslap (SLAP) áráról

Catslap (SLAP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Catslap (SLAP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SLAP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SLAP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SLAP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SLAP token élő árfolyamát!

A(z) SLAP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Catslap (SLAP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SLAP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SLAP tokent a MEXC-n!

Catslap (SLAP) árelőzményei A felhasználók a(z) SLAP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SLAP árelőzményeivel!

SLAP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SLAP kapcsán? SLAP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SLAP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

