Sekuya (SKYA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sekuya (SKYA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sekuya (SKYA) tokennel kapcsolatos információk Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency. Hivatalos webhely: https://sekuya.io/ Fehér könyv: https://www.canva.com/design/DAF2SyBvTsQ/KnUPQysv6QuRbh8B8NicFA/view?utm_content=DAF2SyBvTsQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor#1 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x623cd3a3edf080057892aaf8d773bbb7a5c9b6e9?a=0x7a157731305abcd1b700466b48c4a8dd55585a53 Vásárolj most SKYA tokent!

Sekuya (SKYA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sekuya (SKYA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Teljes tokenszám: $ 995.41M $ 995.41M $ 995.41M Keringésben lévő tokenszám: $ 403.21M $ 403.21M $ 403.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Minden idők csúcspontja: $ 0.069768 $ 0.069768 $ 0.069768 Minden idők mélypontja: $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 $ 0.00261259753355188 Jelenlegi ár: $ 0.00423 $ 0.00423 $ 0.00423 További tudnivalók a(z) Sekuya (SKYA) áráról

Sekuya (SKYA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sekuya (SKYA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SKYA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SKYA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SKYA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SKYA token élő árfolyamát!

Sekuya (SKYA) árelőzményei A felhasználók a(z) SKYA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SKYA árelőzményeivel!

SKYA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SKYA kapcsán? SKYA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SKYA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

