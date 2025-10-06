A(z) élő SKX ár ma 0.42774 USD. Kövesd nyomon a(z) SKX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SKX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő SKX ár ma 0.42774 USD. Kövesd nyomon a(z) SKX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SKX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

SKX árfolyam(SKX)

1 SKX-USD élő ár:

$0.42774
-9.35%1D
USD
SKX (SKX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-20 22:19:11 (UTC+8)

SKX (SKX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.4
24h alacsony
$ 0.50128
24h magas

$ 0.4
$ 0.50128
$ 2.9071059942900916
$ 0.012645799433479828
-0.35%

-9.35%

-39.85%

-39.85%

SKX (SKX) valós idejű ár: $ 0.42774. Az elmúlt 24 órában, a(z)SKX legalacsonyabb ára $ 0.4, legmagasabb ára pedig $ 0.50128 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SKX valaha volt legmagasabb ára $ 2.9071059942900916, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.012645799433479828 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SKX változása a következő volt: -0.35% az elmúlt órában, -9.35% az elmúlt 24 órában, és -39.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SKX (SKX) piaci információk

No.3749

$ 0.00
$ 85.33K
$ 42.77M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

MATIC

A(z) SKX jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 85.33K. A(z) SKX keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 42.77M.

SKX (SKX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a SKX mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0441188-9.35%
30 nap$ -0.08116-15.95%
60 nap$ +0.40933+2,223.41%
90 nap$ +0.40332+1,651.59%
SKX árváltozása ma

A mai napon a(z) SKX ára $ -0.0441188 (-9.35%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

SKX 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.08116 (-15.95%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

SKX 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SKX ára $ +0.40933 (+2,223.41%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

SKX 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.40332 (+1,651.59%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) SKX (SKX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) SKX árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SKX befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SKX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SKX a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SKX vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SKX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SKX (SKX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SKX (SKX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SKX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SKX árelőrejelzését most!

SKX (SKX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SKX (SKX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SKX token kapcsán!

Hogyan vásárolj SKX (SKX)

A következőt szeretnél vásárolni: SKX? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SKX eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SKX helyi valutákra

1 SKX(SKX) - VND
11,255.9781
1 SKX(SKX) - AUD
A$0.6544422
1 SKX(SKX) - GBP
0.3165276
1 SKX(SKX) - EUR
0.363579
1 SKX(SKX) - USD
$0.42774
1 SKX(SKX) - MYR
RM1.8050628
1 SKX(SKX) - TRY
17.943693
1 SKX(SKX) - JPY
¥64.161
1 SKX(SKX) - ARS
ARS$623.5251528
1 SKX(SKX) - RUB
34.5785016
1 SKX(SKX) - INR
37.5897912
1 SKX(SKX) - IDR
Rp7,128.9971484
1 SKX(SKX) - PHP
24.8773584
1 SKX(SKX) - EGP
￡E.20.3005404
1 SKX(SKX) - BRL
R$2.2969638
1 SKX(SKX) - CAD
C$0.598836
1 SKX(SKX) - BDT
52.141506
1 SKX(SKX) - NGN
629.0258892
1 SKX(SKX) - COP
$1,645.152201
1 SKX(SKX) - ZAR
R.7.3870698
1 SKX(SKX) - UAH
17.858145
1 SKX(SKX) - TZS
T.Sh.1,053.545007
1 SKX(SKX) - VES
Bs85.97574
1 SKX(SKX) - CLP
$407.63622
1 SKX(SKX) - PKR
Rs121.0333104
1 SKX(SKX) - KZT
230.2139454
1 SKX(SKX) - THB
฿13.9785432
1 SKX(SKX) - TWD
NT$13.088844
1 SKX(SKX) - AED
د.إ1.5698058
1 SKX(SKX) - CHF
Fr0.3379146
1 SKX(SKX) - HKD
HK$3.3192624
1 SKX(SKX) - AMD
֏163.631937
1 SKX(SKX) - MAD
.د.م3.9266532
1 SKX(SKX) - MXN
$7.8661386
1 SKX(SKX) - SAR
ريال1.604025
1 SKX(SKX) - ETB
Br64.1567226
1 SKX(SKX) - KES
KSh55.2383436
1 SKX(SKX) - JOD
د.أ0.30326766
1 SKX(SKX) - PLN
1.5569736
1 SKX(SKX) - RON
лв1.8649464
1 SKX(SKX) - SEK
kr4.0250334
1 SKX(SKX) - BGN
лв0.7143258
1 SKX(SKX) - HUF
Ft142.86516
1 SKX(SKX) - CZK
8.918379
1 SKX(SKX) - KWD
د.ك0.13088844
1 SKX(SKX) - ILS
1.4072646
1 SKX(SKX) - BOB
Bs2.951406
1 SKX(SKX) - AZN
0.727158
1 SKX(SKX) - TJS
SM3.935208
1 SKX(SKX) - GEL
1.154898
1 SKX(SKX) - AOA
Kz389.9149518
1 SKX(SKX) - BHD
.د.ب0.16083024
1 SKX(SKX) - BMD
$0.42774
1 SKX(SKX) - DKK
kr2.7418134
1 SKX(SKX) - HNL
L11.2367298
1 SKX(SKX) - MUR
19.2611322
1 SKX(SKX) - NAD
$7.4726178
1 SKX(SKX) - NOK
kr4.298787
1 SKX(SKX) - NZD
$0.7442676
1 SKX(SKX) - PAB
B/.0.42774
1 SKX(SKX) - PGK
K1.8221724
1 SKX(SKX) - QAR
ر.ق1.5569736
1 SKX(SKX) - RSD
дин.43.0263666
1 SKX(SKX) - UZS
soʻm5,216.3406288
1 SKX(SKX) - ALL
L35.4938652
1 SKX(SKX) - ANG
ƒ0.7656546
1 SKX(SKX) - AWG
ƒ0.769932
1 SKX(SKX) - BBD
$0.85548
1 SKX(SKX) - BAM
KM0.7143258
1 SKX(SKX) - BIF
Fr1,261.40526
1 SKX(SKX) - BND
$0.5517846
1 SKX(SKX) - BSD
$0.42774
1 SKX(SKX) - JMD
$68.908914
1 SKX(SKX) - KHR
1,724.754615
1 SKX(SKX) - KMF
Fr180.50628
1 SKX(SKX) - LAK
9,298.6954662
1 SKX(SKX) - LKR
රු129.5367816
1 SKX(SKX) - MDL
L7.228806
1 SKX(SKX) - MGA
Ar1,909.5511272
1 SKX(SKX) - MOP
P3.42192
1 SKX(SKX) - MVR
6.544422
1 SKX(SKX) - MWK
MK741.316194
1 SKX(SKX) - MZN
MT27.3368634
1 SKX(SKX) - NPR
रु60.1316892
1 SKX(SKX) - PYG
3,033.53208
1 SKX(SKX) - RWF
Fr620.65074
1 SKX(SKX) - SBD
$3.5203002
1 SKX(SKX) - SCR
5.9284764
1 SKX(SKX) - SRD
$16.8572334
1 SKX(SKX) - SVC
$3.742725
1 SKX(SKX) - SZL
L7.4683404
1 SKX(SKX) - TMT
m1.49709
1 SKX(SKX) - TND
د.ت1.25242272
1 SKX(SKX) - TTD
$2.9000772
1 SKX(SKX) - UGX
Sh1,485.11328
1 SKX(SKX) - XAF
Fr240.81762
1 SKX(SKX) - XCD
$1.154898
1 SKX(SKX) - XOF
Fr240.81762
1 SKX(SKX) - XPF
Fr43.62948
1 SKX(SKX) - BWP
P6.0867402
1 SKX(SKX) - BZD
$0.8597574
1 SKX(SKX) - CVE
$40.4727588
1 SKX(SKX) - DJF
Fr76.13772
1 SKX(SKX) - DOP
$27.118716
1 SKX(SKX) - DZD
د.ج55.6575288
1 SKX(SKX) - FJD
$0.9795246
1 SKX(SKX) - GNF
Fr3,719.1993
1 SKX(SKX) - GTQ
Q3.272211
1 SKX(SKX) - GYD
$89.483208
1 SKX(SKX) - ISK
kr51.75654

SKX Forrás

A(z) SKX alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos SKX Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SKX

Mennyit ér ma a(z) SKX (SKX)?
A(z) élő SKX ár a(z) USD esetében 0.42774 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SKX ára a(z) USD esetében?
A(z) SKX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.42774. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SKX piaci plafonja?
A(z) SKX piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SKX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SKX keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) SKX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SKX mindenkori legmagasabb ára 2.9071059942900916 USD.
Mi volt a(z) SKX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SKX mindenkori legalacsonyabb ára 0.012645799433479828 USD.
Mekkora a(z) SKX kereskedési volumene?
A(z) SKX élő 24 órás kereskedési volumene $ 85.33K USD.
A(z) SKX ára emelkedni fog idén?
A(z) SKX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SKX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-20 22:19:11 (UTC+8)

SKX (SKX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-20 11:16:23Iparági frissítések
Bitcoin continues to face pressure, briefly falling below $108,000
10-19 17:50:26Iparági frissítések
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
10-19 14:26:41Iparági frissítések
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
10-19 04:16:21Iparági frissítések
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
10-18 16:36:53Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Iparági frissítések
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

