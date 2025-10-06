SKX árfolyam(SKX)
-0.35%
-9.35%
-39.85%
-39.85%
SKX (SKX) valós idejű ár: $ 0.42774. Az elmúlt 24 órában, a(z)SKX legalacsonyabb ára $ 0.4, legmagasabb ára pedig $ 0.50128 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SKX valaha volt legmagasabb ára $ 2.9071059942900916, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.012645799433479828 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SKX változása a következő volt: -0.35% az elmúlt órában, -9.35% az elmúlt 24 órában, és -39.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
No.3749
0.00%
MATIC
A(z) SKX jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 85.33K. A(z) SKX keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 42.77M.
Kövesd nyomon a SKX mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.0441188
|-9.35%
|30 nap
|$ -0.08116
|-15.95%
|60 nap
|$ +0.40933
|+2,223.41%
|90 nap
|$ +0.40332
|+1,651.59%
A mai napon a(z) SKX ára $ -0.0441188 (-9.35%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.
Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.08116 (-15.95%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.
Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SKX ára $ +0.40933 (+2,223.41%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.
A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.40332 (+1,651.59%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.
Szeretnéd megismerni a(z) SKX (SKX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?
Keresd fel a(z) SKX árelőzmények oldalt most.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SKX befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.
Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SKX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SKX a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.
Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SKX vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.
Mennyit fog érni a(z) SKX (SKX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SKX (SKX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SKX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) SKX árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SKX (SKX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SKX token kapcsán!
A következőt szeretnél vásárolni: SKX? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SKX eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.
A(z) SKX alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|10-20 11:16:23
|Iparági frissítések
Bitcoin continues to face pressure, briefly falling below $108,000
|10-19 17:50:26
|Iparági frissítések
Crypto market sentiment moves out of "extreme fear" zone, Fear and Greed Index currently at 29
|10-19 14:26:41
|Iparági frissítések
Crypto market trades sideways, total market cap currently at $3.723 trillion
|10-19 04:16:21
|Iparági frissítések
Public Chain Activity Ranking for the Past 7 Days: Solana Maintains First Place
|10-18 16:36:53
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
|10-18 09:33:00
|Iparági frissítések
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
Összeg
1 SKX = 0.42774 USD
-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj