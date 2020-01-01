SKALE (SKL) tokenomikai adatai

SKALE (SKL) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SKALE (SKL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
SKALE (SKL) tokennel kapcsolatos információk

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

Hivatalos webhely:
https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage
Fehér könyv:
https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7

SKALE (SKL) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SKALE (SKL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 173.04M
$ 173.04M
Teljes tokenszám:
$ 6.21B
$ 6.21B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 5.96B
$ 5.96B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 203.21M
$ 203.21M
Minden idők csúcspontja:
$ 1.19898
$ 1.19898
Minden idők mélypontja:
$ 0.015915412070436754
$ 0.015915412070436754
Jelenlegi ár:
$ 0.02903
$ 0.02903

SKALE (SKL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) SKALE (SKL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SKL tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SKL token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SKL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SKL token élő árfolyamát!

A(z) SKL vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SKALE (SKL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SKL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

SKALE (SKL) árelőzményei

A felhasználók a(z) SKL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

SKL árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SKL kapcsán? SKL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

