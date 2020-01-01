SKALE (SKL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SKALE (SKL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SKALE (SKL) tokennel kapcsolatos információk SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals. Hivatalos webhely: https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Fehér könyv: https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7 Vásárolj most SKL tokent!

SKALE (SKL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SKALE (SKL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 173.04M $ 173.04M $ 173.04M Teljes tokenszám: $ 6.21B $ 6.21B $ 6.21B Keringésben lévő tokenszám: $ 5.96B $ 5.96B $ 5.96B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 203.21M $ 203.21M $ 203.21M Minden idők csúcspontja: $ 1.19898 $ 1.19898 $ 1.19898 Minden idők mélypontja: $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 Jelenlegi ár: $ 0.02903 $ 0.02903 $ 0.02903 További tudnivalók a(z) SKALE (SKL) áráról

SKALE (SKL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SKALE (SKL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SKL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SKL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SKL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SKL token élő árfolyamát!

A(z) SKL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SKALE (SKL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SKL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SKL tokent a MEXC-n!

SKALE (SKL) árelőzményei A felhasználók a(z) SKL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SKL árelőzményeivel!

SKL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SKL kapcsán? SKL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SKL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!