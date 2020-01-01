SinVerse (SIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SinVerse (SIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SinVerse (SIN) tokennel kapcsolatos információk The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards. Hivatalos webhely: https://sinverse.com/ Fehér könyv: https://sinverse.com/documents Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010 Vásárolj most SIN tokent!

SinVerse (SIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SinVerse (SIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 875.50K Teljes tokenszám: $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 825.94M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.06M Minden idők csúcspontja: $ 0.71 Minden idők mélypontja: $ 0.000848252553658032 Jelenlegi ár: $ 0.00106 További tudnivalók a(z) SinVerse (SIN) áráról

SinVerse (SIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SinVerse (SIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SIN token élő árfolyamát!

A(z) SIN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SinVerse (SIN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SIN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SIN tokent a MEXC-n!

SinVerse (SIN) árelőzményei A felhasználók a(z) SIN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SIN árelőzményeivel!

SIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SIN kapcsán? SIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

