Shping (SHPING) tokenomikai adatai

Shping (SHPING) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shping (SHPING) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 15:14:01 (UTC+8)
USD

Shping (SHPING) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shping (SHPING) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 6.33M
$ 6.33M$ 6.33M
Teljes tokenszám:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 2.29B
$ 2.29B$ 2.29B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 27.68M
$ 27.68M$ 27.68M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.005909
$ 0.005909$ 0.005909
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.002768
$ 0.002768$ 0.002768

Shping (SHPING) tokennel kapcsolatos információk

Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.

Hivatalos webhely:
https://shping.com/coin
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7c84e62859d0715eb77d1b1c4154ecd6abb21bec

Shping (SHPING) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Shping (SHPING) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHPING tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SHPING token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SHPING tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHPING token élő árfolyamát!

A(z) SHPING vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Shping (SHPING) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SHPING megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Shping (SHPING) árelőzményei

A felhasználók a(z) SHPING árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

SHPING árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHPING kapcsán? SHPING-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.

Olvasd el és fogadd el a Felhasználói megállapodást és az Adatvédelmi szabályzatot