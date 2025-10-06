TőzsdeDEX+
A(z) élő Shping ár ma 0.003491 USD. Kövesd nyomon a(z) SHPING USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SHPING ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SHPING

SHPING árinformációk

Mi a(z) SHPING

SHPING hivatalos webhely

SHPING tokenomikai adatai

SHPING árelőrejelzés

SHPING előzmények

SHPING Vásárlási útmutató

SHPING-fiat valutaváltó

SHPING spot

Shping Logó

Shping árfolyam(SHPING)

1 SHPING-USD élő ár:

$0.003491
$0.003491$0.003491
-0.02%1D
USD
Shping (SHPING) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:22:43 (UTC+8)

Shping (SHPING) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00349
$ 0.00349$ 0.00349
24h alacsony
$ 0.003505
$ 0.003505$ 0.003505
24h magas

$ 0.00349
$ 0.00349$ 0.00349

$ 0.003505
$ 0.003505$ 0.003505

$ 0.09883818226512335
$ 0.09883818226512335$ 0.09883818226512335

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.02%

-6.19%

-6.19%

Shping (SHPING) valós idejű ár: $ 0.003491. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHPING legalacsonyabb ára $ 0.00349, legmagasabb ára pedig $ 0.003505 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHPING valaha volt legmagasabb ára $ 0.09883818226512335, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHPING változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.02% az elmúlt 24 órában, és -6.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Shping (SHPING) piaci információk

No.1234

$ 7.98M
$ 7.98M$ 7.98M

$ 58.01K
$ 58.01K$ 58.01K

$ 34.91M
$ 34.91M$ 34.91M

2.29B
2.29B 2.29B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.86%

ETH

A(z) Shping jelenlegi piaci plafonja $ 7.98M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 58.01K. A(z) SHPING keringésben lévő tokenszáma 2.29B, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 34.91M.

Shping (SHPING) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Shping mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000007-0.02%
30 nap$ -0.000776-18.19%
60 nap$ -0.00109-23.80%
90 nap$ +0.001491+74.55%
Shping árváltozása ma

A mai napon a(z) SHPING ára $ -0.0000007 (-0.02%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Shping 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.000776 (-18.19%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Shping 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SHPING ára $ -0.00109 (-23.80%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Shping 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.001491 (+74.55%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Shping (SHPING) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Shping árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Shping (SHPING)

Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.

Shping elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Shping befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SHPING a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Shping a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Shping vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Shping árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Shping (SHPING) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Shping (SHPING) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Shping rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Shping árelőrejelzését most!

Shping (SHPING) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Shping (SHPING) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SHPING token kapcsán!

Hogyan vásárolj Shping (SHPING)

A következőt szeretnél vásárolni: Shping? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Shping eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SHPING helyi valutákra

Shping Forrás

A(z) Shping alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Shping Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Shping

Mennyit ér ma a(z) Shping (SHPING)?
A(z) élő SHPING ár a(z) USD esetében 0.003491 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SHPING ára a(z) USD esetében?
A(z) SHPING jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.003491. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Shping piaci plafonja?
A(z) SHPING piaci plafonja $ 7.98M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SHPING keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SHPING keringésben lévő tokenszáma 2.29B USD.
Mi volt a(z) SHPING mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SHPING mindenkori legmagasabb ára 0.09883818226512335 USD.
Mi volt a(z) SHPING mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SHPING mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SHPING kereskedési volumene?
A(z) SHPING élő 24 órás kereskedési volumene $ 58.01K USD.
A(z) SHPING ára emelkedni fog idén?
A(z) SHPING a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SHPING árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:22:43 (UTC+8)

Shping (SHPING) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

SHPING-USD kalkulátor

Összeg

SHPING
SHPING
USD
USD

1 SHPING = 0.003491 USD

SHPING kereskedés

SHPING/USDT
$0.003491
$0.003491$0.003491
-0.02%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

