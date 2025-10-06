TőzsdeDEX+
A(z) élő Shopify ár ma 175.29 USD. Kövesd nyomon a(z) SHOPON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SHOPON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SHOPON

SHOPON árinformációk

Mi a(z) SHOPON

SHOPON hivatalos webhely

SHOPON tokenomikai adatai

SHOPON árelőrejelzés

SHOPON előzmények

SHOPON Vásárlási útmutató

SHOPON-fiat valutaváltó

SHOPON spot

Shopify Logó

Shopify árfolyam(SHOPON)

1 SHOPON-USD élő ár:

$175.29
+1.05%1D
USD
Shopify (SHOPON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:22:36 (UTC+8)

Shopify (SHOPON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 168.56
24h alacsony
$ 179.26
24h magas

$ 168.56
$ 179.26
$ 182.1711035353474
$ 138.6031384583193
-1.97%

+1.05%

+0.59%

+0.59%

Shopify (SHOPON) valós idejű ár: $ 175.29. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHOPON legalacsonyabb ára $ 168.56, legmagasabb ára pedig $ 179.26 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHOPON valaha volt legmagasabb ára $ 182.1711035353474, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 138.6031384583193 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHOPON változása a következő volt: -1.97% az elmúlt órában, +1.05% az elmúlt 24 órában, és +0.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Shopify (SHOPON) piaci információk

No.2432

$ 619.83K
$ 70.68K
$ 619.83K
3.54K
3,536.044343
ETH

A(z) Shopify jelenlegi piaci plafonja $ 619.83K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 70.68K. A(z) SHOPON keringésben lévő tokenszáma 3.54K, és a teljes tokenszám 3536.044343. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 619.83K.

Shopify (SHOPON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Shopify mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +1.8214+1.05%
30 nap$ +14.59+9.07%
60 nap$ +75.29+75.29%
90 nap$ +75.29+75.29%
Shopify árváltozása ma

A mai napon a(z) SHOPON ára $ +1.8214 (+1.05%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Shopify 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +14.59 (+9.07%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Shopify 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SHOPON ára $ +75.29 (+75.29%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Shopify 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +75.29 (+75.29%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Shopify (SHOPON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Shopify árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Shopify (SHOPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Shopify elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Shopify befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SHOPON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Shopify a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Shopify vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Shopify árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Shopify (SHOPON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Shopify (SHOPON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Shopify rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Shopify árelőrejelzését most!

Shopify (SHOPON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Shopify (SHOPON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SHOPON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Shopify (SHOPON)

A következőt szeretnél vásárolni: Shopify? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Shopify eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SHOPON helyi valutákra

1 Shopify(SHOPON) - VND
4,612,756.35
1 Shopify(SHOPON) - AUD
A$266.4408
1 Shopify(SHOPON) - GBP
133.2204
1 Shopify(SHOPON) - EUR
150.7494
1 Shopify(SHOPON) - USD
$175.29
1 Shopify(SHOPON) - MYR
RM734.4651
1 Shopify(SHOPON) - TRY
7,372.6974
1 Shopify(SHOPON) - JPY
¥26,994.66
1 Shopify(SHOPON) - ARS
ARS$254,042.5383
1 Shopify(SHOPON) - RUB
14,182.7139
1 Shopify(SHOPON) - INR
15,585.0339
1 Shopify(SHOPON) - IDR
Rp2,921,498.8314
1 Shopify(SHOPON) - PHP
10,317.5694
1 Shopify(SHOPON) - EGP
￡E.8,292.9699
1 Shopify(SHOPON) - BRL
R$941.3073
1 Shopify(SHOPON) - CAD
C$245.406
1 Shopify(SHOPON) - BDT
21,360.8394
1 Shopify(SHOPON) - NGN
253,308.0732
1 Shopify(SHOPON) - COP
$679,417.0284
1 Shopify(SHOPON) - ZAR
R.3,039.5286
1 Shopify(SHOPON) - UAH
7,325.3691
1 Shopify(SHOPON) - TZS
T.Sh.429,632.2842
1 Shopify(SHOPON) - VES
Bs38,739.09
1 Shopify(SHOPON) - CLP
$164,772.6
1 Shopify(SHOPON) - PKR
Rs49,445.8032
1 Shopify(SHOPON) - KZT
92,549.6142
1 Shopify(SHOPON) - THB
฿5,689.9134
1 Shopify(SHOPON) - TWD
NT$5,395.4262
1 Shopify(SHOPON) - AED
د.إ643.3143
1 Shopify(SHOPON) - CHF
Fr140.232
1 Shopify(SHOPON) - HKD
HK$1,362.0033
1 Shopify(SHOPON) - AMD
֏66,902.9343
1 Shopify(SHOPON) - MAD
.د.م1,619.6796
1 Shopify(SHOPON) - MXN
$3,253.3824
1 Shopify(SHOPON) - SAR
ريال655.5846
1 Shopify(SHOPON) - ETB
Br26,933.3085
1 Shopify(SHOPON) - KES
KSh22,582.6107
1 Shopify(SHOPON) - JOD
د.أ124.28061
1 Shopify(SHOPON) - PLN
646.8201
1 Shopify(SHOPON) - RON
лв773.0289
1 Shopify(SHOPON) - SEK
kr1,665.255
1 Shopify(SHOPON) - BGN
лв296.2401
1 Shopify(SHOPON) - HUF
Ft58,999.1082
1 Shopify(SHOPON) - CZK
3,702.1248
1 Shopify(SHOPON) - KWD
د.ك53.63874
1 Shopify(SHOPON) - ILS
569.6925
1 Shopify(SHOPON) - BOB
Bs1,207.7481
1 Shopify(SHOPON) - AZN
297.993
1 Shopify(SHOPON) - TJS
SM1,609.1622
1 Shopify(SHOPON) - GEL
475.0359
1 Shopify(SHOPON) - AOA
Kz160,374.5739
1 Shopify(SHOPON) - BHD
.د.ب65.73375
1 Shopify(SHOPON) - BMD
$175.29
1 Shopify(SHOPON) - DKK
kr1,135.8792
1 Shopify(SHOPON) - HNL
L4,597.8567
1 Shopify(SHOPON) - MUR
8,017.7646
1 Shopify(SHOPON) - NAD
$3,030.7641
1 Shopify(SHOPON) - NOK
kr1,773.9348
1 Shopify(SHOPON) - NZD
$305.0046
1 Shopify(SHOPON) - PAB
B/.175.29
1 Shopify(SHOPON) - PGK
K736.218
1 Shopify(SHOPON) - QAR
ر.ق636.3027
1 Shopify(SHOPON) - RSD
дин.17,730.5835
1 Shopify(SHOPON) - UZS
soʻm2,111,927.2251
1 Shopify(SHOPON) - ALL
L14,634.9621
1 Shopify(SHOPON) - ANG
ƒ313.7691
1 Shopify(SHOPON) - AWG
ƒ313.7691
1 Shopify(SHOPON) - BBD
$350.58
1 Shopify(SHOPON) - BAM
KM294.4872
1 Shopify(SHOPON) - BIF
Fr513,950.28
1 Shopify(SHOPON) - BND
$226.1241
1 Shopify(SHOPON) - BSD
$175.29
1 Shopify(SHOPON) - JMD
$28,055.1645
1 Shopify(SHOPON) - KHR
701,160
1 Shopify(SHOPON) - KMF
Fr74,673.54
1 Shopify(SHOPON) - LAK
3,810,652.0977
1 Shopify(SHOPON) - LKR
රු53,214.5382
1 Shopify(SHOPON) - MDL
L2,972.9184
1 Shopify(SHOPON) - MGA
Ar786,052.947
1 Shopify(SHOPON) - MOP
P1,398.8142
1 Shopify(SHOPON) - MVR
2,681.937
1 Shopify(SHOPON) - MWK
MK303,269.229
1 Shopify(SHOPON) - MZN
MT11,201.031
1 Shopify(SHOPON) - NPR
रु24,793.0176
1 Shopify(SHOPON) - PYG
1,234,392.18
1 Shopify(SHOPON) - RWF
Fr253,995.21
1 Shopify(SHOPON) - SBD
$1,442.6367
1 Shopify(SHOPON) - SCR
2,531.1876
1 Shopify(SHOPON) - SRD
$6,748.665
1 Shopify(SHOPON) - SVC
$1,528.5288
1 Shopify(SHOPON) - SZL
L3,029.0112
1 Shopify(SHOPON) - TMT
m613.515
1 Shopify(SHOPON) - TND
د.ت515.3526
1 Shopify(SHOPON) - TTD
$1,183.2075
1 Shopify(SHOPON) - UGX
Sh608,606.88
1 Shopify(SHOPON) - XAF
Fr99,740.01
1 Shopify(SHOPON) - XCD
$473.283
1 Shopify(SHOPON) - XOF
Fr99,740.01
1 Shopify(SHOPON) - XPF
Fr18,054.87
1 Shopify(SHOPON) - BWP
P2,347.1331
1 Shopify(SHOPON) - BZD
$350.58
1 Shopify(SHOPON) - CVE
$16,699.8783
1 Shopify(SHOPON) - DJF
Fr31,026.33
1 Shopify(SHOPON) - DOP
$11,230.8303
1 Shopify(SHOPON) - DZD
د.ج22,708.8195
1 Shopify(SHOPON) - FJD
$401.4141
1 Shopify(SHOPON) - GNF
Fr1,524,146.55
1 Shopify(SHOPON) - GTQ
Q1,339.2156
1 Shopify(SHOPON) - GYD
$36,570.7527
1 Shopify(SHOPON) - ISK
kr21,911.25

Shopify Forrás

A(z) Shopify alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Shopify Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Shopify

Mennyit ér ma a(z) Shopify (SHOPON)?
A(z) élő SHOPON ár a(z) USD esetében 175.29 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SHOPON ára a(z) USD esetében?
A(z) SHOPON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 175.29. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Shopify piaci plafonja?
A(z) SHOPON piaci plafonja $ 619.83K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SHOPON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SHOPON keringésben lévő tokenszáma 3.54K USD.
Mi volt a(z) SHOPON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SHOPON mindenkori legmagasabb ára 182.1711035353474 USD.
Mi volt a(z) SHOPON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SHOPON mindenkori legalacsonyabb ára 138.6031384583193 USD.
Mekkora a(z) SHOPON kereskedési volumene?
A(z) SHOPON élő 24 órás kereskedési volumene $ 70.68K USD.
A(z) SHOPON ára emelkedni fog idén?
A(z) SHOPON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SHOPON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:22:36 (UTC+8)

Shopify (SHOPON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

SHOPON-USD kalkulátor

Összeg

SHOPON
SHOPON
USD
USD

1 SHOPON = 175.29 USD

SHOPON kereskedés

SHOPON/USDT
$175.29
$175.29$175.29
+1.03%

