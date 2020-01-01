SHIFU (SHIFU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SHIFU (SHIFU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SHIFU (SHIFU) tokennel kapcsolatos információk The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived. Hivatalos webhely: https://shifutoken.com Fehér könyv: https://docs.shifutoken.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x95e9F2Bf576DbA036A38e9659167788b518e56bb Vásárolj most SHIFU tokent!

SHIFU (SHIFU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SHIFU (SHIFU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Minden idők csúcspontja: $ 0.00006911 $ 0.00006911 $ 0.00006911 Minden idők mélypontja: $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 Jelenlegi ár: $ 0.00001117 $ 0.00001117 $ 0.00001117 További tudnivalók a(z) SHIFU (SHIFU) áráról

SHIFU (SHIFU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SHIFU (SHIFU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHIFU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHIFU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHIFU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHIFU token élő árfolyamát!

A(z) SHIFU vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SHIFU (SHIFU) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SHIFU megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SHIFU tokent a MEXC-n!

SHIFU (SHIFU) árelőzményei A felhasználók a(z) SHIFU árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SHIFU árelőzményeivel!

SHIFU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHIFU kapcsán? SHIFU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHIFU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

