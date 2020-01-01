MyShell Token (SHELL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MyShell Token (SHELL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MyShell Token (SHELL) tokennel kapcsolatos információk MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. Hivatalos webhely: https://myshell.ai/ Fehér könyv: https://docs.myshell.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3 Vásárolj most SHELL tokent!

MyShell Token (SHELL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MyShell Token (SHELL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.98M $ 34.98M $ 34.98M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 299.00M $ 299.00M $ 299.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 117.00M $ 117.00M $ 117.00M Minden idők csúcspontja: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Minden idők mélypontja: $ 0.1060460064020276 $ 0.1060460064020276 $ 0.1060460064020276 Jelenlegi ár: $ 0.117 $ 0.117 $ 0.117 További tudnivalók a(z) MyShell Token (SHELL) áráról

MyShell Token (SHELL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MyShell Token (SHELL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHELL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHELL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHELL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHELL token élő árfolyamát!

A(z) SHELL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MyShell Token (SHELL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SHELL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SHELL tokent a MEXC-n!

MyShell Token (SHELL) árelőzményei A felhasználók a(z) SHELL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SHELL árelőzményeivel!

SHELL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHELL kapcsán? SHELL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHELL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

