A(z) élő SHARDS ár ma 0.002686 USD. Kövesd nyomon a(z) SHARD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SHARD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SHARD

SHARD árinformációk

Mi a(z) SHARD

SHARD fehér könyv

SHARD hivatalos webhely

SHARD tokenomikai adatai

SHARD árelőrejelzés

SHARD előzmények

SHARD Vásárlási útmutató

SHARD-fiat valutaváltó

SHARD spot

SHARDS Logó

SHARDS árfolyam(SHARD)

1 SHARD-USD élő ár:

$0.002686
$0.002686$0.002686
-0.99%1D
USD
SHARDS (SHARD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:22:29 (UTC+8)

SHARDS (SHARD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.002684
$ 0.002684$ 0.002684
24h alacsony
$ 0.002714
$ 0.002714$ 0.002714
24h magas

$ 0.002684
$ 0.002684$ 0.002684

$ 0.002714
$ 0.002714$ 0.002714

--
----

--
----

-0.15%

-0.99%

-24.24%

-24.24%

SHARDS (SHARD) valós idejű ár: $ 0.002686. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHARD legalacsonyabb ára $ 0.002684, legmagasabb ára pedig $ 0.002714 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHARD valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHARD változása a következő volt: -0.15% az elmúlt órában, -0.99% az elmúlt 24 órában, és -24.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SHARDS (SHARD) piaci információk

--
----

$ 48.42K
$ 48.42K$ 48.42K

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A(z) SHARDS jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 48.42K. A(z) SHARD keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.69M.

SHARDS (SHARD) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a SHARDS mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00002686-0.99%
30 nap$ -0.003081-53.43%
60 nap$ -0.003129-53.81%
90 nap$ -0.003364-55.61%
SHARDS árváltozása ma

A mai napon a(z) SHARD ára $ -0.00002686 (-0.99%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

SHARDS 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.003081 (-53.43%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

SHARDS 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SHARD ára $ -0.003129 (-53.81%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

SHARDS 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.003364 (-55.61%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) SHARDS (SHARD) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) SHARDS árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) SHARDS (SHARD)

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

SHARDS elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SHARDS befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SHARD a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SHARDS a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SHARDS vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SHARDS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SHARDS (SHARD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SHARDS (SHARD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SHARDS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SHARDS árelőrejelzését most!

SHARDS (SHARD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SHARDS (SHARD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SHARD token kapcsán!

Hogyan vásárolj SHARDS (SHARD)

A következőt szeretnél vásárolni: SHARDS? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SHARDS eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SHARD helyi valutákra

SHARDS Forrás

A(z) SHARDS alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos SHARDS Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SHARDS

Mennyit ér ma a(z) SHARDS (SHARD)?
A(z) élő SHARD ár a(z) USD esetében 0.002686 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SHARD ára a(z) USD esetében?
A(z) SHARD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.002686. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SHARDS piaci plafonja?
A(z) SHARD piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SHARD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SHARD keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) SHARD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SHARD mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) SHARD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SHARD mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) SHARD kereskedési volumene?
A(z) SHARD élő 24 órás kereskedési volumene $ 48.42K USD.
A(z) SHARD ára emelkedni fog idén?
A(z) SHARD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SHARD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:22:29 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

