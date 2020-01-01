Seedify.fund (SFUND) tokenomikai adatai

Seedify.fund (SFUND) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Seedify.fund (SFUND) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Seedify.fund (SFUND) tokennel kapcsolatos információk

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Hivatalos webhely:
https://seedify.fund/
Fehér könyv:
https://docs.seedify.fund/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12

Seedify.fund (SFUND) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Seedify.fund (SFUND) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 27.58M
$ 27.58M$ 27.58M
Teljes tokenszám:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 73.29M
$ 73.29M$ 73.29M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 37.63M
$ 37.63M$ 37.63M
Minden idők csúcspontja:
$ 16.935
$ 16.935$ 16.935
Minden idők mélypontja:
$ 0.28641308
$ 0.28641308$ 0.28641308
Jelenlegi ár:
$ 0.3763
$ 0.3763$ 0.3763

Seedify.fund (SFUND) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Seedify.fund (SFUND) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SFUND tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SFUND token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SFUND tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SFUND token élő árfolyamát!

A(z) SFUND vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Seedify.fund (SFUND) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SFUND megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Seedify.fund (SFUND) árelőzményei

A felhasználók a(z) SFUND árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

SFUND árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SFUND kapcsán? SFUND-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

