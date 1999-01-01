SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenomikai adatai

SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SongbirdFinanceToken (SFIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
SongbirdFinanceToken (SFIN) tokennel kapcsolatos információk

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

Hivatalos webhely:
https://enosys.global
Fehér könyv:
https://flrfinance.notion.site/Whitepaper-bd6e75b6d6c6496abed3ad47451d5bdc
Block Explorer:
https://songbird-explorer.flare.network/token/0x0D94e59332732D18CF3a3D457A8886A2AE29eA1B/token-transfers

SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SongbirdFinanceToken (SFIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 0.00
$ 0.00
Teljes tokenszám:
$ 11.00K
$ 11.00K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.31M
$ 2.31M
Minden idők csúcspontja:
$ 90,732.01
$ 90,732.01
Minden idők mélypontja:
$ 99.75607582034051
$ 99.75607582034051
Jelenlegi ár:
$ 210.15
$ 210.15

SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SFIN tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SFIN token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SFIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SFIN token élő árfolyamát!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.