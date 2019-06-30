SERO (SERO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SERO (SERO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SERO (SERO) tokennel kapcsolatos információk SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool. Hivatalos webhely: https://sero.cash/ Fehér könyv: https://sero.cash/en/uploadfile/upload/2019052010565112.pdf Block Explorer: https://explorer.web.sero.cash/ Vásárolj most SERO tokent!

SERO (SERO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SERO (SERO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Teljes tokenszám: $ 592.69M $ 592.69M $ 592.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 440.04M $ 440.04M $ 440.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Minden idők csúcspontja: $ 0.48 $ 0.48 $ 0.48 Minden idők mélypontja: $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 Jelenlegi ár: $ 0.003595 $ 0.003595 $ 0.003595 További tudnivalók a(z) SERO (SERO) áráról

SERO (SERO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SERO (SERO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SERO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SERO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SERO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SERO token élő árfolyamát!

SERO (SERO) árelőzményei A felhasználók a(z) SERO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SERO árelőzményeivel!

SERO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SERO kapcsán? SERO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SERO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

