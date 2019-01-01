SENSORIUM (SENSO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SENSORIUM (SENSO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SENSORIUM (SENSO) tokennel kapcsolatos információk Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Hivatalos webhely: https://sensoriumxr.com/ Fehér könyv: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 Vásárolj most SENSO tokent!

SENSORIUM (SENSO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SENSORIUM (SENSO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 243.41K $ 243.41K $ 243.41K Teljes tokenszám: $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M Keringésben lévő tokenszám: $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Minden idők csúcspontja: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Minden idők mélypontja: $ 0.003445866980314601 $ 0.003445866980314601 $ 0.003445866980314601 Jelenlegi ár: $ 0.003464 $ 0.003464 $ 0.003464 További tudnivalók a(z) SENSORIUM (SENSO) áráról

SENSORIUM (SENSO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SENSORIUM (SENSO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SENSO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SENSO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SENSO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SENSO token élő árfolyamát!

A(z) SENSO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SENSORIUM (SENSO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SENSO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SENSO tokent a MEXC-n!

SENSORIUM (SENSO) árelőzményei A felhasználók a(z) SENSO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SENSO árelőzményeivel!

SENSO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SENSO kapcsán? SENSO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SENSO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

