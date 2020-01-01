SEI (SEI) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SEI (SEI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

SEI (SEI) tokennel kapcsolatos információk

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

Hivatalos webhely:
https://www.sei.io/
Fehér könyv:
https://github.com/sei-protocol/sei-chain/blob/main/whitepaper/Sei_Whitepaper.pdf

SEI (SEI) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SEI (SEI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.74B
Teljes tokenszám:
$ 10.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 6.01B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.89B
Minden idők csúcspontja:
$ 1.1435
Minden idők mélypontja:
$ 0.007989041448526595
Jelenlegi ár:
$ 0.2891
A(z) SEI (SEI) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) SEI tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

Overview

Sei (SEI) is the native token of the Sei Network, a high-performance Layer-1 blockchain optimized for digital asset exchange. The SEI token is central to the network’s security, governance, and ecosystem growth, with a total capped supply of 10 billion tokens. Its tokenomics are designed to incentivize long-term participation, decentralization, and sustainable ecosystem development.

1. Issuance Mechanism

  • Total Supply: 10 billion SEI (fixed cap).
  • Initial Distribution: At mainnet launch, a portion of tokens was unlocked, with the remainder subject to multi-year vesting schedules.
  • Inflation: A portion of tokens (up to 15% of total supply) is distributed as inflationary rewards to validators over 10 years, supporting network security and participation.

2. Allocation Mechanism

Allocation Category% of Total SupplyUnlock/Cliff Details
Ecosystem Reserve48%27% unlocked at launch, ~46% over next 2 years, 27% over following 7 years (total 9 years vesting)
Private Sale Investors20%1-year cliff, then 3-year linear vesting
Team20%1-year cliff, then 5-year linear vesting (76% in first 3 years, 24% in next 2 years)
Foundation9%22% unlocked at launch, 78% over next 2 years
Binance Launchpool3%Fully unlocked at mainnet launch

3. Usage and Incentive Mechanism

  • Network Fees: SEI is used to pay transaction fees on the Sei blockchain.
  • Staking & Security: SEI holders can delegate tokens to validators or run their own validator node, securing the network and earning staking rewards. Staking rewards are distributed pro-rata, minus validator commission.
  • Governance: Staked SEI grants voting power for on-chain governance proposals, allowing holders to influence protocol upgrades and parameters.
  • Ecosystem Incentives: The Ecosystem Reserve funds grants, airdrops, and incentives for builders, contributors, and users.
  • Collateral & DeFi: SEI can be used as native collateral in DeFi applications and for liquidity provision.
  • Fee Markets: Users can pay tips to validators for transaction prioritization, with rewards shared with delegators.
  • Trading Fees: SEI is used as a fee token for exchanges built on Sei.

4. Locking and Unlocking Mechanism

  • Vesting Schedules: Most allocations (except Binance Launchpool) are subject to multi-year vesting with cliffs and linear unlocks.
  • Staking Lock: Staked SEI is subject to a 21-day unbonding period before it can be withdrawn.
  • Slashing: Misbehaving validators can be penalized (slashed), burning a portion of staked SEI.

Unlocking Schedule Table

AllocationUnlocking Details
Ecosystem Reserve27% at launch, ~46% over 2 years, 27% over next 7 years (monthly unlocks, cliff at launch)
Private Sale1-year cliff, then 3-year linear vesting (monthly unlocks)
Team1-year cliff, then 5-year linear vesting (76% in first 3 years, 24% in next 2 years, monthly)
Foundation22% at launch, 78% over 2 years (monthly unlocks, cliff at launch)
Binance Launchpool100% at launch

5. Unlocking Timeline

  • Start: August 2023 (mainnet launch)
  • End: August 2032 (final vesting/unlock for all major allocations)
  • Monthly Unlocks: Most allocations unlock monthly after their respective cliffs.
  • Cliff Periods: Team and Private Sale allocations have a 1-year cliff before vesting begins.

6. Tokenomics Table

Category% of SupplyUnlocking Mechanism & Timeline
Ecosystem Reserve48%27% at launch, 46% over 2 years, 27% over 7 years (monthly, cliff at launch)
Private Sale20%1-year cliff, then 3-year linear vesting (monthly)
Team20%1-year cliff, then 5-year linear vesting (76% in first 3 years, 24% in next 2 years, monthly)
Foundation9%22% at launch, 78% over 2 years (monthly, cliff at launch)
Binance Launchpool3%100% at launch

7. Additional Notes

  • No ICO or Community Sale: SEI was not distributed via a public ICO; distribution was through airdrops, launchpool, and private sales.
  • Staking APR: As of early 2024, staking APR was ~4.46%, subject to change based on network conditions.
  • Governance: Proposals require a minimum deposit (3,500 SEI, or 7,000 SEI for expedited proposals) and a 2-day deposit period (1 day for expedited).
  • No Minimums/Maximums: No minimum or maximum for amount staked or number of delegators.

8. Summary Table: Unlocking Mechanisms

AllocationCliff PeriodLinear Vesting PeriodUnlock FrequencyNotes
Ecosystem ReserveNone9 yearsMonthly27% at launch, 46% over 2 years, 27% over 7 years
Private Sale1 year3 yearsMonthly
Team1 year5 yearsMonthly76% in first 3 years, 24% in next 2 years
FoundationNone2 yearsMonthly22% at launch, 78% over 2 years
Binance LaunchpoolNoneNoneN/A100% at launch

9. Implications and Analysis

  • Long-Term Alignment: The extended vesting schedules for team and investors align incentives with the network’s long-term success.
  • Ecosystem Growth: Nearly half the supply is reserved for ecosystem development, supporting grants, incentives, and user growth.
  • Decentralization: Staking and governance mechanisms empower the community, while slashing and unbonding periods ensure network security.
  • Unlocking Risks: Gradual unlocks help mitigate inflation and price volatility, but large unlock events (especially after cliffs) may impact market dynamics.

10. References

  • For further details, see the official Sei Tokenomics Blog and Staking Guide.

In summary:
Sei’s token economics are structured to balance immediate ecosystem needs with long-term sustainability, using a combination of cliffs, linear vesting, and broad-based incentives to foster a robust, decentralized, and innovative blockchain ecosystem.

SEI (SEI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) SEI (SEI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SEI tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SEI token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SEI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SEI token élő árfolyamát!

