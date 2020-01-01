SEED (SEED) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SEED (SEED) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SEED (SEED) tokennel kapcsolatos információk From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Hivatalos webhely: https://playseedgo.com/play Block Explorer: https://suiscan.xyz/ Vásárolj most SEED tokent!

SEED (SEED) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SEED (SEED) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 367.56K $ 367.56K $ 367.56K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 355.82M $ 355.82M $ 355.82M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Minden idők csúcspontja: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minden idők mélypontja: $ 0.001016197397918294 $ 0.001016197397918294 $ 0.001016197397918294 Jelenlegi ár: $ 0.001033 $ 0.001033 $ 0.001033 További tudnivalók a(z) SEED (SEED) áráról

SEED (SEED) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SEED (SEED) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SEED tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SEED token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SEED tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SEED token élő árfolyamát!

A(z) SEED vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SEED (SEED) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SEED megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SEED tokent a MEXC-n!

SEED (SEED) árelőzményei A felhasználók a(z) SEED árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SEED árelőzményeivel!

SEED árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SEED kapcsán? SEED-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SEED tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

