MetaDOS (SECOND) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MetaDOS (SECOND) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MetaDOS (SECOND) tokennel kapcsolatos információk MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused. Hivatalos webhely: https://metados.com Fehér könyv: https://wiki.metados.com/ Block Explorer: https://snowtrace.io/address/0x7979871595b80433183950Ab6c6457752B585805 Vásárolj most SECOND tokent!

MetaDOS (SECOND) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MetaDOS (SECOND) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.72K $ 19.72K $ 19.72K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.82B $ 2.82B $ 2.82B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 70.00K $ 70.00K $ 70.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Minden idők mélypontja: $ 0.000006761687401413 $ 0.000006761687401413 $ 0.000006761687401413 Jelenlegi ár: $ 0.000007 $ 0.000007 $ 0.000007 További tudnivalók a(z) MetaDOS (SECOND) áráról

MetaDOS (SECOND) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MetaDOS (SECOND) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SECOND tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SECOND token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SECOND tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SECOND token élő árfolyamát!

