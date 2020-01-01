SmarDex (SDEX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SmarDex (SDEX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SmarDex (SDEX) tokennel kapcsolatos információk SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market. Hivatalos webhely: https://smardex.io Fehér könyv: https://www.academia.edu/98332701/The_SMARDEX_Protocol_A_Novel_Solution_to_Impermanent_Loss_in_Decentralized_Finance Block Explorer: https://solscan.io/token/9dzSzFvPsKDoY2gdWErsuz2H1o4tbzvgBhrNZ9cvkD2j Vásárolj most SDEX tokent!

SmarDex (SDEX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SmarDex (SDEX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 39.40M $ 39.40M $ 39.40M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 9.26B $ 9.26B $ 9.26B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 42.55M $ 42.55M $ 42.55M Minden idők csúcspontja: $ 0.026941 $ 0.026941 $ 0.026941 Minden idők mélypontja: $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 $ 0.002610586990749239 Jelenlegi ár: $ 0.004255 $ 0.004255 $ 0.004255 További tudnivalók a(z) SmarDex (SDEX) áráról

SmarDex (SDEX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SmarDex (SDEX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SDEX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SDEX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SDEX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SDEX token élő árfolyamát!

