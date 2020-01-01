S.C. Corinthians FT (SCCP) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) S.C. Corinthians FT (SCCP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
S.C. Corinthians FT (SCCP) tokennel kapcsolatos információk

The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

Hivatalos webhely:
https://socios.com/
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0x20BFeab58f8bE903753d037Ba7e307fc77c97388

S.C. Corinthians FT (SCCP) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) S.C. Corinthians FT (SCCP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 183.42K
$ 183.42K
Teljes tokenszám:
$ 20.00M
$ 20.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 5.35M
$ 5.35M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 685.40K
$ 685.40K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.9
$ 0.9
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.03427
$ 0.03427

S.C. Corinthians FT (SCCP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) S.C. Corinthians FT (SCCP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SCCP tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SCCP token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SCCP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SCCP token élő árfolyamát!

A(z) SCCP vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) S.C. Corinthians FT (SCCP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SCCP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

S.C. Corinthians FT (SCCP) árelőzményei

A felhasználók a(z) SCCP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

SCCP árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SCCP kapcsán? SCCP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.