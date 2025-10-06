TőzsdeDEX+
A(z) élő SharpLink Gaming ár ma 13.72 USD. Kövesd nyomon a(z) SBETON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SBETON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SBETON

SBETON árinformációk

Mi a(z) SBETON

SBETON hivatalos webhely

SBETON tokenomikai adatai

SBETON árelőrejelzés

SBETON előzmények

SBETON Vásárlási útmutató

SBETON-fiat valutaváltó

SBETON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

SharpLink Gaming Logó

SharpLink Gaming árfolyam(SBETON)

1 SBETON-USD élő ár:

$13.73
$13.73$13.73
-0.57%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:22:01 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 13.71
$ 13.71$ 13.71
24h alacsony
$ 14.3
$ 14.3$ 14.3
24h magas

$ 13.71
$ 13.71$ 13.71

$ 14.3
$ 14.3$ 14.3

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 12.740327795851071
$ 12.740327795851071$ 12.740327795851071

-0.94%

-0.57%

-8.11%

-8.11%

SharpLink Gaming (SBETON) valós idejű ár: $ 13.72. Az elmúlt 24 órában, a(z)SBETON legalacsonyabb ára $ 13.71, legmagasabb ára pedig $ 14.3 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SBETON valaha volt legmagasabb ára $ 19.465904770814774, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 12.740327795851071 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SBETON változása a következő volt: -0.94% az elmúlt órában, -0.57% az elmúlt 24 órában, és -8.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SharpLink Gaming (SBETON) piaci információk

No.2843

$ 222.21K
$ 222.21K$ 222.21K

$ 58.65K
$ 58.65K$ 58.65K

$ 222.21K
$ 222.21K$ 222.21K

16.20K
16.20K 16.20K

16,196.16196336
16,196.16196336 16,196.16196336

ETH

A(z) SharpLink Gaming jelenlegi piaci plafonja $ 222.21K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 58.65K. A(z) SBETON keringésben lévő tokenszáma 16.20K, és a teljes tokenszám 16196.16196336. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 222.21K.

SharpLink Gaming (SBETON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a SharpLink Gaming mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0787-0.57%
30 nap$ -4.29-23.83%
60 nap$ +3.72+37.20%
90 nap$ +3.72+37.20%
SharpLink Gaming árváltozása ma

A mai napon a(z) SBETON ára $ -0.0787 (-0.57%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

SharpLink Gaming 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -4.29 (-23.83%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

SharpLink Gaming 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) SBETON ára $ +3.72 (+37.20%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

SharpLink Gaming 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +3.72 (+37.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) SharpLink Gaming (SBETON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) SharpLink Gaming árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál SharpLink Gaming befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd SBETON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről SharpLink Gaming a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a SharpLink Gaming vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

SharpLink Gaming árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SharpLink Gaming (SBETON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SharpLink Gaming (SBETON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SharpLink Gaming rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SharpLink Gaming árelőrejelzését most!

SharpLink Gaming (SBETON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SharpLink Gaming (SBETON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SBETON token kapcsán!

Hogyan vásárolj SharpLink Gaming (SBETON)

A következőt szeretnél vásárolni: SharpLink Gaming? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz SharpLink Gaming eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

SBETON helyi valutákra

1 SharpLink Gaming(SBETON) - VND
361,041.8
1 SharpLink Gaming(SBETON) - AUD
A$20.8544
1 SharpLink Gaming(SBETON) - GBP
10.4272
1 SharpLink Gaming(SBETON) - EUR
11.7992
1 SharpLink Gaming(SBETON) - USD
$13.72
1 SharpLink Gaming(SBETON) - MYR
RM57.4868
1 SharpLink Gaming(SBETON) - TRY
577.0632
1 SharpLink Gaming(SBETON) - JPY
¥2,112.88
1 SharpLink Gaming(SBETON) - ARS
ARS$19,883.9844
1 SharpLink Gaming(SBETON) - RUB
1,110.0852
1 SharpLink Gaming(SBETON) - INR
1,219.8452
1 SharpLink Gaming(SBETON) - IDR
Rp228,666.5752
1 SharpLink Gaming(SBETON) - PHP
807.5592
1 SharpLink Gaming(SBETON) - EGP
￡E.649.0932
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BRL
R$73.6764
1 SharpLink Gaming(SBETON) - CAD
C$19.208
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BDT
1,671.9192
1 SharpLink Gaming(SBETON) - NGN
19,826.4976
1 SharpLink Gaming(SBETON) - COP
$53,178.1712
1 SharpLink Gaming(SBETON) - ZAR
R.237.9048
1 SharpLink Gaming(SBETON) - UAH
573.3588
1 SharpLink Gaming(SBETON) - TZS
T.Sh.33,627.4456
1 SharpLink Gaming(SBETON) - VES
Bs3,032.12
1 SharpLink Gaming(SBETON) - CLP
$12,896.8
1 SharpLink Gaming(SBETON) - PKR
Rs3,870.1376
1 SharpLink Gaming(SBETON) - KZT
7,243.8856
1 SharpLink Gaming(SBETON) - THB
฿445.3512
1 SharpLink Gaming(SBETON) - TWD
NT$422.3016
1 SharpLink Gaming(SBETON) - AED
د.إ50.3524
1 SharpLink Gaming(SBETON) - CHF
Fr10.976
1 SharpLink Gaming(SBETON) - HKD
HK$106.6044
1 SharpLink Gaming(SBETON) - AMD
֏5,236.5124
1 SharpLink Gaming(SBETON) - MAD
.د.م126.7728
1 SharpLink Gaming(SBETON) - MXN
$254.6432
1 SharpLink Gaming(SBETON) - SAR
ريال51.3128
1 SharpLink Gaming(SBETON) - ETB
Br2,108.078
1 SharpLink Gaming(SBETON) - KES
KSh1,767.5476
1 SharpLink Gaming(SBETON) - JOD
د.أ9.72748
1 SharpLink Gaming(SBETON) - PLN
50.6268
1 SharpLink Gaming(SBETON) - RON
лв60.5052
1 SharpLink Gaming(SBETON) - SEK
kr130.34
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BGN
лв23.1868
1 SharpLink Gaming(SBETON) - HUF
Ft4,617.8776
1 SharpLink Gaming(SBETON) - CZK
289.7664
1 SharpLink Gaming(SBETON) - KWD
د.ك4.19832
1 SharpLink Gaming(SBETON) - ILS
44.59
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BOB
Bs94.5308
1 SharpLink Gaming(SBETON) - AZN
23.324
1 SharpLink Gaming(SBETON) - TJS
SM125.9496
1 SharpLink Gaming(SBETON) - GEL
37.1812
1 SharpLink Gaming(SBETON) - AOA
Kz12,552.5652
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BHD
.د.ب5.145
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BMD
$13.72
1 SharpLink Gaming(SBETON) - DKK
kr88.9056
1 SharpLink Gaming(SBETON) - HNL
L359.8756
1 SharpLink Gaming(SBETON) - MUR
627.5528
1 SharpLink Gaming(SBETON) - NAD
$237.2188
1 SharpLink Gaming(SBETON) - NOK
kr138.8464
1 SharpLink Gaming(SBETON) - NZD
$23.8728
1 SharpLink Gaming(SBETON) - PAB
B/.13.72
1 SharpLink Gaming(SBETON) - PGK
K57.624
1 SharpLink Gaming(SBETON) - QAR
ر.ق49.8036
1 SharpLink Gaming(SBETON) - RSD
дин.1,387.778
1 SharpLink Gaming(SBETON) - UZS
soʻm165,301.1668
1 SharpLink Gaming(SBETON) - ALL
L1,145.4828
1 SharpLink Gaming(SBETON) - ANG
ƒ24.5588
1 SharpLink Gaming(SBETON) - AWG
ƒ24.5588
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BBD
$27.44
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BAM
KM23.0496
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BIF
Fr40,227.04
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BND
$17.6988
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BSD
$13.72
1 SharpLink Gaming(SBETON) - JMD
$2,195.886
1 SharpLink Gaming(SBETON) - KHR
54,880
1 SharpLink Gaming(SBETON) - KMF
Fr5,844.72
1 SharpLink Gaming(SBETON) - LAK
298,260.8636
1 SharpLink Gaming(SBETON) - LKR
රු4,165.1176
1 SharpLink Gaming(SBETON) - MDL
L232.6912
1 SharpLink Gaming(SBETON) - MGA
Ar61,524.596
1 SharpLink Gaming(SBETON) - MOP
P109.4856
1 SharpLink Gaming(SBETON) - MVR
209.916
1 SharpLink Gaming(SBETON) - MWK
MK23,736.972
1 SharpLink Gaming(SBETON) - MZN
MT876.708
1 SharpLink Gaming(SBETON) - NPR
रु1,940.5568
1 SharpLink Gaming(SBETON) - PYG
96,616.24
1 SharpLink Gaming(SBETON) - RWF
Fr19,880.28
1 SharpLink Gaming(SBETON) - SBD
$112.9156
1 SharpLink Gaming(SBETON) - SCR
198.1168
1 SharpLink Gaming(SBETON) - SRD
$528.22
1 SharpLink Gaming(SBETON) - SVC
$119.6384
1 SharpLink Gaming(SBETON) - SZL
L237.0816
1 SharpLink Gaming(SBETON) - TMT
m48.02
1 SharpLink Gaming(SBETON) - TND
د.ت40.3368
1 SharpLink Gaming(SBETON) - TTD
$92.61
1 SharpLink Gaming(SBETON) - UGX
Sh47,635.84
1 SharpLink Gaming(SBETON) - XAF
Fr7,806.68
1 SharpLink Gaming(SBETON) - XCD
$37.044
1 SharpLink Gaming(SBETON) - XOF
Fr7,806.68
1 SharpLink Gaming(SBETON) - XPF
Fr1,413.16
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BWP
P183.7108
1 SharpLink Gaming(SBETON) - BZD
$27.44
1 SharpLink Gaming(SBETON) - CVE
$1,307.1044
1 SharpLink Gaming(SBETON) - DJF
Fr2,428.44
1 SharpLink Gaming(SBETON) - DOP
$879.0404
1 SharpLink Gaming(SBETON) - DZD
د.ج1,777.426
1 SharpLink Gaming(SBETON) - FJD
$31.4188
1 SharpLink Gaming(SBETON) - GNF
Fr119,295.4
1 SharpLink Gaming(SBETON) - GTQ
Q104.8208
1 SharpLink Gaming(SBETON) - GYD
$2,862.4036
1 SharpLink Gaming(SBETON) - ISK
kr1,715

SharpLink Gaming Forrás

A(z) SharpLink Gaming alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos SharpLink Gaming Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések SharpLink Gaming

Mennyit ér ma a(z) SharpLink Gaming (SBETON)?
A(z) élő SBETON ár a(z) USD esetében 13.72 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SBETON ára a(z) USD esetében?
A(z) SBETON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 13.72. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SharpLink Gaming piaci plafonja?
A(z) SBETON piaci plafonja $ 222.21K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SBETON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SBETON keringésben lévő tokenszáma 16.20K USD.
Mi volt a(z) SBETON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SBETON mindenkori legmagasabb ára 19.465904770814774 USD.
Mi volt a(z) SBETON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SBETON mindenkori legalacsonyabb ára 12.740327795851071 USD.
Mekkora a(z) SBETON kereskedési volumene?
A(z) SBETON élő 24 órás kereskedési volumene $ 58.65K USD.
A(z) SBETON ára emelkedni fog idén?
A(z) SBETON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SBETON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:22:01 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

SBETON-USD kalkulátor

Összeg

SBETON
SBETON
USD
USD

1 SBETON = 13.72 USD

SBETON kereskedés

SBETON/USDT
$13.73
$13.73$13.73
-0.65%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,731.21
$109,731.21$109,731.21

-0.34%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,855.12
$3,855.12$3,855.12

+0.04%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02545
$0.02545$0.02545

-3.26%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1986
$1.1986$1.1986

-5.01%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.74
$186.74$186.74

+1.61%

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,731.21
$109,731.21$109,731.21

-0.34%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,855.12
$3,855.12$3,855.12

+0.04%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.74
$186.74$186.74

+1.61%

DASH Logó

DASH

DASH

$91.37
$91.37$91.37

+3.12%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4972
$2.4972$2.4972

-0.10%

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0371
$0.0371$0.0371

-25.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05570
$0.05570$0.05570

+178.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09303
$0.09303$0.09303

+12.61%

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001933
$0.000000001933$0.000000001933

+344.36%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01565
$0.01565$0.01565

+95.62%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006835
$0.00006835$0.00006835

+86.69%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000612
$0.000000000612$0.000000000612

+57.32%