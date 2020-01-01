SaucerSwap (SAUCE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SaucerSwap (SAUCE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SaucerSwap (SAUCE) tokennel kapcsolatos információk SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more. Hivatalos webhely: https://www.saucerswap.finance/ Fehér könyv: https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861 Vásárolj most SAUCE tokent!

SaucerSwap (SAUCE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SaucerSwap (SAUCE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 39.06M $ 39.06M $ 39.06M Teljes tokenszám: $ 851.09M $ 851.09M $ 851.09M Keringésben lévő tokenszám: $ 850.89M $ 850.89M $ 850.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 45.90M $ 45.90M $ 45.90M Minden idők csúcspontja: $ 0.251 $ 0.251 $ 0.251 Minden idők mélypontja: $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 $ 0.00997402053641286 Jelenlegi ár: $ 0.0459 $ 0.0459 $ 0.0459 További tudnivalók a(z) SaucerSwap (SAUCE) áráról

SaucerSwap (SAUCE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SaucerSwap (SAUCE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAUCE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SAUCE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SAUCE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAUCE token élő árfolyamát!

SaucerSwap (SAUCE) árelőzményei A felhasználók a(z) SAUCE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SAUCE árelőzményeivel!

SAUCE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SAUCE kapcsán? SAUCE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SAUCE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

