SaucerSwap (SAUCE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SaucerSwap (SAUCE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
SaucerSwap (SAUCE) tokennel kapcsolatos információk

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

Hivatalos webhely:
https://www.saucerswap.finance/
Fehér könyv:
https://www.saucerswap.finance/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.731861

SaucerSwap (SAUCE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SaucerSwap (SAUCE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

SaucerSwap (SAUCE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) SaucerSwap (SAUCE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAUCE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SAUCE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SAUCE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAUCE token élő árfolyamát!

A(z) SAUCE vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SaucerSwap (SAUCE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SAUCE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

SaucerSwap (SAUCE) árelőzményei

A felhasználók a(z) SAUCE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

SAUCE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SAUCE kapcsán? SAUCE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.