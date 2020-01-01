Sauber FT (SAUBER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sauber FT (SAUBER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sauber FT (SAUBER) tokennel kapcsolatos információk $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. Hivatalos webhely: https://www.socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF Vásárolj most SAUBER tokent!

Sauber FT (SAUBER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sauber FT (SAUBER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 517.07K $ 517.07K $ 517.07K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Minden idők csúcspontja: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Minden idők mélypontja: $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 Jelenlegi ár: $ 0.1856 $ 0.1856 $ 0.1856 További tudnivalók a(z) Sauber FT (SAUBER) áráról

Sauber FT (SAUBER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sauber FT (SAUBER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAUBER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SAUBER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SAUBER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAUBER token élő árfolyamát!

A(z) SAUBER vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Sauber FT (SAUBER) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SAUBER megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SAUBER tokent a MEXC-n!

Sauber FT (SAUBER) árelőzményei A felhasználók a(z) SAUBER árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SAUBER árelőzményeivel!

SAUBER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SAUBER kapcsán? SAUBER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SAUBER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

