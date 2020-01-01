Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Santos FC Fan Token (SANTOS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokennel kapcsolatos információk The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. Hivatalos webhely: https://www.santosfc.com.br/ Fehér könyv: https://research.binance.com/en/projects/santos-fc Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7 Vásárolj most SANTOS tokent!

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Santos FC Fan Token (SANTOS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.98M $ 23.98M $ 23.98M Teljes tokenszám: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 53.70M $ 53.70M $ 53.70M Minden idők csúcspontja: $ 22.652 $ 22.652 $ 22.652 Minden idők mélypontja: $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 Jelenlegi ár: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 További tudnivalók a(z) Santos FC Fan Token (SANTOS) áráról

Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SANTOS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SANTOS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SANTOS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SANTOS token élő árfolyamát!

A(z) SANTOS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Santos FC Fan Token (SANTOS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SANTOS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SANTOS tokent a MEXC-n!

Santos FC Fan Token (SANTOS) árelőzményei A felhasználók a(z) SANTOS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SANTOS árelőzményeivel!

SANTOS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SANTOS kapcsán? SANTOS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SANTOS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

