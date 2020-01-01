SAFE AnWang (SAFE4) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SAFE AnWang (SAFE4) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SAFE AnWang (SAFE4) tokennel kapcsolatos információk The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.anwang.com Fehér könyv: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1 Vásárolj most SAFE4 tokent!

SAFE AnWang (SAFE4) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SAFE AnWang (SAFE4) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.75M $ 9.75M $ 9.75M Minden idők csúcspontja: $ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 Minden idők mélypontja: $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 Jelenlegi ár: $ 3.668 $ 3.668 $ 3.668 További tudnivalók a(z) SAFE AnWang (SAFE4) áráról

SAFE AnWang (SAFE4) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SAFE AnWang (SAFE4) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SAFE4 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SAFE4 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SAFE4 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SAFE4 token élő árfolyamát!

