Sabai Protocol (SABAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sabai Protocol (SABAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sabai Protocol (SABAI) tokennel kapcsolatos információk The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. Hivatalos webhely: https://sabaiprotocol.com Fehér könyv: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 Vásárolj most SABAI tokent!

Sabai Protocol (SABAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sabai Protocol (SABAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M Teljes tokenszám: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Keringésben lévő tokenszám: $ 534.80M $ 534.80M $ 534.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.50M $ 20.50M $ 20.50M Minden idők csúcspontja: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 Minden idők mélypontja: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 Jelenlegi ár: $ 0.007737 $ 0.007737 $ 0.007737 További tudnivalók a(z) Sabai Protocol (SABAI) áráról

Sabai Protocol (SABAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sabai Protocol (SABAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SABAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SABAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SABAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SABAI token élő árfolyamát!

A(z) SABAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Sabai Protocol (SABAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SABAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz SABAI tokent a MEXC-n!

Sabai Protocol (SABAI) árelőzményei A felhasználók a(z) SABAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) SABAI árelőzményeivel!

SABAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SABAI kapcsán? SABAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SABAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

