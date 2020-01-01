RYO Token (RYO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RYO Token (RYO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RYO Token (RYO) tokennel kapcsolatos információk RYO was developed to be the cryptocurrency for the masses, focusing on simplicity and usability. The RYO ecosystem includes seamless integration with our digital LIFE Wallet and e-commerce Global Mall platform, poised to catapult RYO to the forefront of global awareness and mass adoption. Designed to be ultra-flexible, ultra-scalable, and ultra-secure with user-friendly interfaces and onboarding processes, RYO is set to establish new standards for crypto usability. Hivatalos webhely: https://ryocoin.com Fehér könyv: https://ryocoin.gitbook.io/ryocoin Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4C7fe8F97dB97CbCcC76989AB742afc66ca6e75C Vásárolj most RYO tokent!

RYO Token (RYO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RYO Token (RYO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.61B $ 14.61B $ 14.61B Minden idők csúcspontja: $ 15.743 $ 15.743 $ 15.743 Minden idők mélypontja: $ 1.0169715466069038 $ 1.0169715466069038 $ 1.0169715466069038 Jelenlegi ár: $ 7.307 $ 7.307 $ 7.307 További tudnivalók a(z) RYO Token (RYO) áráról

RYO Token (RYO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RYO Token (RYO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RYO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RYO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RYO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RYO token élő árfolyamát!

