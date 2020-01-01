Rexas Finance (RXS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rexas Finance (RXS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rexas Finance (RXS) tokennel kapcsolatos információk RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless. Hivatalos webhely: https://rexas.com/ Fehér könyv: https://rexas.com/rexas-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9eaebd7e73d97e78c77fab743e6ffa1b550e224c Vásárolj most RXS tokent!

Rexas Finance (RXS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rexas Finance (RXS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Minden idők csúcspontja: $ 0.112 $ 0.112 $ 0.112 Minden idők mélypontja: $ 0.002943179431275879 $ 0.002943179431275879 $ 0.002943179431275879 Jelenlegi ár: $ 0.002923 $ 0.002923 $ 0.002923 További tudnivalók a(z) Rexas Finance (RXS) áráról

Rexas Finance (RXS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rexas Finance (RXS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RXS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RXS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RXS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RXS token élő árfolyamát!

Rexas Finance (RXS) árelőzményei A felhasználók a(z) RXS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RXS árelőzményeivel!

RXS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RXS kapcsán? RXS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RXS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

