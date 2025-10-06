TőzsdeDEX+
A(z) élő Runwago ár ma 0.05082 USD. Kövesd nyomon a(z) RUNWAGO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RUNWAGO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RUNWAGO

RUNWAGO árinformációk

Mi a(z) RUNWAGO

RUNWAGO fehér könyv

RUNWAGO hivatalos webhely

RUNWAGO tokenomikai adatai

RUNWAGO árelőrejelzés

RUNWAGO előzmények

RUNWAGO Vásárlási útmutató

RUNWAGO-fiat valutaváltó

Runwago Logó

Runwago árfolyam(RUNWAGO)

1 RUNWAGO-USD élő ár:

$0.05082
-0.19%1D
USD
Runwago (RUNWAGO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:21:32 (UTC+8)

Runwago (RUNWAGO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.04924
24h alacsony
$ 0.053
24h magas

$ 0.04924
$ 0.053
$ 1.0835555409997446
$ 0.05076054034641882
-2.16%

-0.19%

-24.50%

-24.50%

Runwago (RUNWAGO) valós idejű ár: $ 0.05082. Az elmúlt 24 órában, a(z)RUNWAGO legalacsonyabb ára $ 0.04924, legmagasabb ára pedig $ 0.053 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RUNWAGO valaha volt legmagasabb ára $ 1.0835555409997446, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.05076054034641882 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RUNWAGO változása a következő volt: -2.16% az elmúlt órában, -0.19% az elmúlt 24 órában, és -24.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Runwago (RUNWAGO) piaci információk

No.3886

$ 0.00
$ 4.83K
$ 5.08M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

BASE

A(z) Runwago jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 4.83K. A(z) RUNWAGO keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.08M.

Runwago (RUNWAGO) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Runwago mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000967-0.19%
30 nap$ -0.10362-67.10%
60 nap$ -0.03918-43.54%
90 nap$ -0.03918-43.54%
Runwago árváltozása ma

A mai napon a(z) RUNWAGO ára $ -0.0000967 (-0.19%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Runwago 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.10362 (-67.10%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Runwago 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) RUNWAGO ára $ -0.03918 (-43.54%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Runwago 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.03918 (-43.54%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Runwago (RUNWAGO) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Runwago árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Runwago befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd RUNWAGO a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Runwago a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Runwago vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Runwago árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Runwago (RUNWAGO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Runwago (RUNWAGO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Runwago rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Runwago árelőrejelzését most!

Runwago (RUNWAGO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Runwago (RUNWAGO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RUNWAGO token kapcsán!

Hogyan vásárolj Runwago (RUNWAGO)

A következőt szeretnél vásárolni: Runwago? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Runwago eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

RUNWAGO helyi valutákra

1 Runwago(RUNWAGO) - VND
1,337.3283
1 Runwago(RUNWAGO) - AUD
A$0.0772464
1 Runwago(RUNWAGO) - GBP
0.0386232
1 Runwago(RUNWAGO) - EUR
0.0437052
1 Runwago(RUNWAGO) - USD
$0.05082
1 Runwago(RUNWAGO) - MYR
RM0.2129358
1 Runwago(RUNWAGO) - TRY
2.1374892
1 Runwago(RUNWAGO) - JPY
¥7.82628
1 Runwago(RUNWAGO) - ARS
ARS$73.6519014
1 Runwago(RUNWAGO) - RUB
4.1118462
1 Runwago(RUNWAGO) - INR
4.5184062
1 Runwago(RUNWAGO) - IDR
Rp846.9996612
1 Runwago(RUNWAGO) - PHP
2.9912652
1 Runwago(RUNWAGO) - EGP
￡E.2.4042942
1 Runwago(RUNWAGO) - BRL
R$0.2729034
1 Runwago(RUNWAGO) - CAD
C$0.071148
1 Runwago(RUNWAGO) - BDT
6.1929252
1 Runwago(RUNWAGO) - NGN
73.4389656
1 Runwago(RUNWAGO) - COP
$196.9762872
1 Runwago(RUNWAGO) - ZAR
R.0.8812188
1 Runwago(RUNWAGO) - UAH
2.1237678
1 Runwago(RUNWAGO) - TZS
T.Sh.124.5588036
1 Runwago(RUNWAGO) - VES
Bs11.23122
1 Runwago(RUNWAGO) - CLP
$47.7708
1 Runwago(RUNWAGO) - PKR
Rs14.3353056
1 Runwago(RUNWAGO) - KZT
26.8319436
1 Runwago(RUNWAGO) - THB
฿1.6496172
1 Runwago(RUNWAGO) - TWD
NT$1.5642396
1 Runwago(RUNWAGO) - AED
د.إ0.1865094
1 Runwago(RUNWAGO) - CHF
Fr0.040656
1 Runwago(RUNWAGO) - HKD
HK$0.3948714
1 Runwago(RUNWAGO) - AMD
֏19.3964694
1 Runwago(RUNWAGO) - MAD
.د.م0.4695768
1 Runwago(RUNWAGO) - MXN
$0.9432192
1 Runwago(RUNWAGO) - SAR
ريال0.1900668
1 Runwago(RUNWAGO) - ETB
Br7.808493
1 Runwago(RUNWAGO) - KES
KSh6.5471406
1 Runwago(RUNWAGO) - JOD
د.أ0.03603138
1 Runwago(RUNWAGO) - PLN
0.1875258
1 Runwago(RUNWAGO) - RON
лв0.2241162
1 Runwago(RUNWAGO) - SEK
kr0.48279
1 Runwago(RUNWAGO) - BGN
лв0.0858858
1 Runwago(RUNWAGO) - HUF
Ft17.1049956
1 Runwago(RUNWAGO) - CZK
1.0733184
1 Runwago(RUNWAGO) - KWD
د.ك0.01555092
1 Runwago(RUNWAGO) - ILS
0.165165
1 Runwago(RUNWAGO) - BOB
Bs0.3501498
1 Runwago(RUNWAGO) - AZN
0.086394
1 Runwago(RUNWAGO) - TJS
SM0.4665276
1 Runwago(RUNWAGO) - GEL
0.1377222
1 Runwago(RUNWAGO) - AOA
Kz46.4957262
1 Runwago(RUNWAGO) - BHD
.د.ب0.0190575
1 Runwago(RUNWAGO) - BMD
$0.05082
1 Runwago(RUNWAGO) - DKK
kr0.3293136
1 Runwago(RUNWAGO) - HNL
L1.3330086
1 Runwago(RUNWAGO) - MUR
2.3245068
1 Runwago(RUNWAGO) - NAD
$0.8786778
1 Runwago(RUNWAGO) - NOK
kr0.5142984
1 Runwago(RUNWAGO) - NZD
$0.0884268
1 Runwago(RUNWAGO) - PAB
B/.0.05082
1 Runwago(RUNWAGO) - PGK
K0.213444
1 Runwago(RUNWAGO) - QAR
ر.ق0.1844766
1 Runwago(RUNWAGO) - RSD
дин.5.140443
1 Runwago(RUNWAGO) - UZS
soʻm612.2890158
1 Runwago(RUNWAGO) - ALL
L4.2429618
1 Runwago(RUNWAGO) - ANG
ƒ0.0909678
1 Runwago(RUNWAGO) - AWG
ƒ0.0909678
1 Runwago(RUNWAGO) - BBD
$0.10164
1 Runwago(RUNWAGO) - BAM
KM0.0853776
1 Runwago(RUNWAGO) - BIF
Fr149.00424
1 Runwago(RUNWAGO) - BND
$0.0655578
1 Runwago(RUNWAGO) - BSD
$0.05082
1 Runwago(RUNWAGO) - JMD
$8.133741
1 Runwago(RUNWAGO) - KHR
203.28
1 Runwago(RUNWAGO) - KMF
Fr21.64932
1 Runwago(RUNWAGO) - LAK
1,104.7825866
1 Runwago(RUNWAGO) - LKR
රු15.4279356
1 Runwago(RUNWAGO) - MDL
L0.8619072
1 Runwago(RUNWAGO) - MGA
Ar227.892126
1 Runwago(RUNWAGO) - MOP
P0.4055436
1 Runwago(RUNWAGO) - MVR
0.777546
1 Runwago(RUNWAGO) - MWK
MK87.923682
1 Runwago(RUNWAGO) - MZN
MT3.247398
1 Runwago(RUNWAGO) - NPR
रु7.1879808
1 Runwago(RUNWAGO) - PYG
357.87444
1 Runwago(RUNWAGO) - RWF
Fr73.63818
1 Runwago(RUNWAGO) - SBD
$0.4182486
1 Runwago(RUNWAGO) - SCR
0.7338408
1 Runwago(RUNWAGO) - SRD
$1.95657
1 Runwago(RUNWAGO) - SVC
$0.4431504
1 Runwago(RUNWAGO) - SZL
L0.8781696
1 Runwago(RUNWAGO) - TMT
m0.17787
1 Runwago(RUNWAGO) - TND
د.ت0.1494108
1 Runwago(RUNWAGO) - TTD
$0.343035
1 Runwago(RUNWAGO) - UGX
Sh176.44704
1 Runwago(RUNWAGO) - XAF
Fr28.91658
1 Runwago(RUNWAGO) - XCD
$0.137214
1 Runwago(RUNWAGO) - XOF
Fr28.91658
1 Runwago(RUNWAGO) - XPF
Fr5.23446
1 Runwago(RUNWAGO) - BWP
P0.6804798
1 Runwago(RUNWAGO) - BZD
$0.10164
1 Runwago(RUNWAGO) - CVE
$4.8416214
1 Runwago(RUNWAGO) - DJF
Fr8.99514
1 Runwago(RUNWAGO) - DOP
$3.2560374
1 Runwago(RUNWAGO) - DZD
د.ج6.583731
1 Runwago(RUNWAGO) - FJD
$0.1163778
1 Runwago(RUNWAGO) - GNF
Fr441.8799
1 Runwago(RUNWAGO) - GTQ
Q0.3882648
1 Runwago(RUNWAGO) - GYD
$10.6025766
1 Runwago(RUNWAGO) - ISK
kr6.3525

A(z) Runwago alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Runwago Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Runwago

Mennyit ér ma a(z) Runwago (RUNWAGO)?
A(z) élő RUNWAGO ár a(z) USD esetében 0.05082 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RUNWAGO ára a(z) USD esetében?
A(z) RUNWAGO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.05082. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Runwago piaci plafonja?
A(z) RUNWAGO piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RUNWAGO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RUNWAGO keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) RUNWAGO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RUNWAGO mindenkori legmagasabb ára 1.0835555409997446 USD.
Mi volt a(z) RUNWAGO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RUNWAGO mindenkori legalacsonyabb ára 0.05076054034641882 USD.
Mekkora a(z) RUNWAGO kereskedési volumene?
A(z) RUNWAGO élő 24 órás kereskedési volumene $ 4.83K USD.
A(z) RUNWAGO ára emelkedni fog idén?
A(z) RUNWAGO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RUNWAGO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:21:32 (UTC+8)

Runwago (RUNWAGO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

