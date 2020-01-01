Ready to Fight (RTF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ready to Fight (RTF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ready to Fight (RTF) tokennel kapcsolatos információk Ready To Fight (RTF) is the 1st SocialFi app for 10M combat sports communities worldwide, led by Oleksandr Usyk and powered by the WBC. Hivatalos webhely: https://rtfight.com/ Fehér könyv: https://rtfight.com/download/RTF_Whitepaper.pdf?v=1.0.0 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa89e2871a850e0e6fd8f0018ec1fc62fa75440d4 Vásárolj most RTF tokent!

Ready to Fight (RTF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ready to Fight (RTF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Minden idők csúcspontja: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Minden idők mélypontja: $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 $ 0.009836048565616116 Jelenlegi ár: $ 0.01138 $ 0.01138 $ 0.01138 További tudnivalók a(z) Ready to Fight (RTF) áráról

Ready to Fight (RTF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ready to Fight (RTF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RTF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RTF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RTF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RTF token élő árfolyamát!

A(z) RTF vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Ready to Fight (RTF) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RTF megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RTF tokent a MEXC-n!

Ready to Fight (RTF) árelőzményei A felhasználók a(z) RTF árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RTF árelőzményeivel!

RTF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RTF kapcsán? RTF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RTF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

