A(z) élő ROVR Network ár ma 0.009244 USD. Kövesd nyomon a(z) ROVR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ROVR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ROVR

ROVR árinformációk

Mi a(z) ROVR

ROVR fehér könyv

ROVR hivatalos webhely

ROVR tokenomikai adatai

ROVR árelőrejelzés

ROVR előzmények

ROVR Vásárlási útmutató

ROVR-fiat valutaváltó

ROVR spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

ROVR Network Logó

ROVR Network árfolyam(ROVR)

1 ROVR-USD élő ár:

$0.009244
-0.18%1D
USD
ROVR Network (ROVR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:21:10 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.009233
24h alacsony
$ 0.009329
24h magas

$ 0.009233
$ 0.009329
$ 0.021590040558154902
$ 0.008280267387340556
-0.19%

-0.18%

-6.82%

-6.82%

ROVR Network (ROVR) valós idejű ár: $ 0.009244. Az elmúlt 24 órában, a(z)ROVR legalacsonyabb ára $ 0.009233, legmagasabb ára pedig $ 0.009329 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ROVR valaha volt legmagasabb ára $ 0.021590040558154902, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.008280267387340556 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ROVR változása a következő volt: -0.19% az elmúlt órában, -0.18% az elmúlt 24 órában, és -6.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ROVR Network (ROVR) piaci információk

No.1839

$ 1.99M
$ 85.41K
$ 92.44M
215.29M
9,999,998,876
9,999,998,876
2.15%

SOL

A(z) ROVR Network jelenlegi piaci plafonja $ 1.99M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 85.41K. A(z) ROVR keringésben lévő tokenszáma 215.29M, és a teljes tokenszám 9999998876. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 92.44M.

ROVR Network (ROVR) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a ROVR Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00001667-0.18%
30 nap$ -0.002596-21.93%
60 nap$ +0.004244+84.88%
90 nap$ +0.004244+84.88%
ROVR Network árváltozása ma

A mai napon a(z) ROVR ára $ -0.00001667 (-0.18%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

ROVR Network 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.002596 (-21.93%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

ROVR Network 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ROVR ára $ +0.004244 (+84.88%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

ROVR Network 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.004244 (+84.88%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) ROVR Network (ROVR) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) ROVR Network árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál ROVR Network befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ROVR a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről ROVR Network a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a ROVR Network vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

ROVR Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ROVR Network (ROVR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ROVR Network (ROVR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ROVR Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ROVR Network árelőrejelzését most!

ROVR Network (ROVR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ROVR Network (ROVR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ROVR token kapcsán!

Hogyan vásárolj ROVR Network (ROVR)

A következőt szeretnél vásárolni: ROVR Network? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz ROVR Network eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ROVR helyi valutákra

1 ROVR Network(ROVR) - VND
243.25586
1 ROVR Network(ROVR) - AUD
A$0.01405088
1 ROVR Network(ROVR) - GBP
0.00702544
1 ROVR Network(ROVR) - EUR
0.00794984
1 ROVR Network(ROVR) - USD
$0.009244
1 ROVR Network(ROVR) - MYR
RM0.03873236
1 ROVR Network(ROVR) - TRY
0.38880264
1 ROVR Network(ROVR) - JPY
¥1.423576
1 ROVR Network(ROVR) - ARS
ARS$13.39705188
1 ROVR Network(ROVR) - RUB
0.74793204
1 ROVR Network(ROVR) - INR
0.82188404
1 ROVR Network(ROVR) - IDR
Rp154.06660504
1 ROVR Network(ROVR) - PHP
0.54410184
1 ROVR Network(ROVR) - EGP
￡E.0.43733364
1 ROVR Network(ROVR) - BRL
R$0.04964028
1 ROVR Network(ROVR) - CAD
C$0.0129416
1 ROVR Network(ROVR) - BDT
1.12647384
1 ROVR Network(ROVR) - NGN
13.35831952
1 ROVR Network(ROVR) - COP
$35.82937424
1 ROVR Network(ROVR) - ZAR
R.0.16029096
1 ROVR Network(ROVR) - UAH
0.38630676
1 ROVR Network(ROVR) - TZS
T.Sh.22.65685912
1 ROVR Network(ROVR) - VES
Bs2.042924
1 ROVR Network(ROVR) - CLP
$8.68936
1 ROVR Network(ROVR) - PKR
Rs2.60754752
1 ROVR Network(ROVR) - KZT
4.88064712
1 ROVR Network(ROVR) - THB
฿0.30006024
1 ROVR Network(ROVR) - TWD
NT$0.28453032
1 ROVR Network(ROVR) - AED
د.إ0.03392548
1 ROVR Network(ROVR) - CHF
Fr0.0073952
1 ROVR Network(ROVR) - HKD
HK$0.07182588
1 ROVR Network(ROVR) - AMD
֏3.52815748
1 ROVR Network(ROVR) - MAD
.د.م0.08541456
1 ROVR Network(ROVR) - MXN
$0.17156864
1 ROVR Network(ROVR) - SAR
ريال0.03457256
1 ROVR Network(ROVR) - ETB
Br1.4203406
1 ROVR Network(ROVR) - KES
KSh1.19090452
1 ROVR Network(ROVR) - JOD
د.أ0.006553996
1 ROVR Network(ROVR) - PLN
0.03411036
1 ROVR Network(ROVR) - RON
лв0.04076604
1 ROVR Network(ROVR) - SEK
kr0.087818
1 ROVR Network(ROVR) - BGN
лв0.01562236
1 ROVR Network(ROVR) - HUF
Ft3.11134552
1 ROVR Network(ROVR) - CZK
0.19523328
1 ROVR Network(ROVR) - KWD
د.ك0.002828664
1 ROVR Network(ROVR) - ILS
0.030043
1 ROVR Network(ROVR) - BOB
Bs0.06369116
1 ROVR Network(ROVR) - AZN
0.0157148
1 ROVR Network(ROVR) - TJS
SM0.08485992
1 ROVR Network(ROVR) - GEL
0.02505124
1 ROVR Network(ROVR) - AOA
Kz8.45742804
1 ROVR Network(ROVR) - BHD
.د.ب0.0034665
1 ROVR Network(ROVR) - BMD
$0.009244
1 ROVR Network(ROVR) - DKK
kr0.05990112
1 ROVR Network(ROVR) - HNL
L0.24247012
1 ROVR Network(ROVR) - MUR
0.42282056
1 ROVR Network(ROVR) - NAD
$0.15982876
1 ROVR Network(ROVR) - NOK
kr0.09354928
1 ROVR Network(ROVR) - NZD
$0.01608456
1 ROVR Network(ROVR) - PAB
B/.0.009244
1 ROVR Network(ROVR) - PGK
K0.0388248
1 ROVR Network(ROVR) - QAR
ر.ق0.03355572
1 ROVR Network(ROVR) - RSD
дин.0.9350306
1 ROVR Network(ROVR) - UZS
soʻm111.37346836
1 ROVR Network(ROVR) - ALL
L0.77178156
1 ROVR Network(ROVR) - ANG
ƒ0.01654676
1 ROVR Network(ROVR) - AWG
ƒ0.01654676
1 ROVR Network(ROVR) - BBD
$0.018488
1 ROVR Network(ROVR) - BAM
KM0.01552992
1 ROVR Network(ROVR) - BIF
Fr27.103408
1 ROVR Network(ROVR) - BND
$0.01192476
1 ROVR Network(ROVR) - BSD
$0.009244
1 ROVR Network(ROVR) - JMD
$1.4795022
1 ROVR Network(ROVR) - KHR
36.976
1 ROVR Network(ROVR) - KMF
Fr3.937944
1 ROVR Network(ROVR) - LAK
200.95651772
1 ROVR Network(ROVR) - LKR
රු2.80629352
1 ROVR Network(ROVR) - MDL
L0.15677824
1 ROVR Network(ROVR) - MGA
Ar41.4528692
1 ROVR Network(ROVR) - MOP
P0.07376712
1 ROVR Network(ROVR) - MVR
0.1414332
1 ROVR Network(ROVR) - MWK
MK15.9930444
1 ROVR Network(ROVR) - MZN
MT0.5906916
1 ROVR Network(ROVR) - NPR
रु1.30747136
1 ROVR Network(ROVR) - PYG
65.096248
1 ROVR Network(ROVR) - RWF
Fr13.394556
1 ROVR Network(ROVR) - SBD
$0.07607812
1 ROVR Network(ROVR) - SCR
0.13348336
1 ROVR Network(ROVR) - SRD
$0.355894
1 ROVR Network(ROVR) - SVC
$0.08060768
1 ROVR Network(ROVR) - SZL
L0.15973632
1 ROVR Network(ROVR) - TMT
m0.032354
1 ROVR Network(ROVR) - TND
د.ت0.02717736
1 ROVR Network(ROVR) - TTD
$0.062397
1 ROVR Network(ROVR) - UGX
Sh32.095168
1 ROVR Network(ROVR) - XAF
Fr5.259836
1 ROVR Network(ROVR) - XCD
$0.0249588
1 ROVR Network(ROVR) - XOF
Fr5.259836
1 ROVR Network(ROVR) - XPF
Fr0.952132
1 ROVR Network(ROVR) - BWP
P0.12377716
1 ROVR Network(ROVR) - BZD
$0.018488
1 ROVR Network(ROVR) - CVE
$0.88067588
1 ROVR Network(ROVR) - DJF
Fr1.636188
1 ROVR Network(ROVR) - DOP
$0.59226308
1 ROVR Network(ROVR) - DZD
د.ج1.1975602
1 ROVR Network(ROVR) - FJD
$0.02116876
1 ROVR Network(ROVR) - GNF
Fr80.37658
1 ROVR Network(ROVR) - GTQ
Q0.07062416
1 ROVR Network(ROVR) - GYD
$1.92857572
1 ROVR Network(ROVR) - ISK
kr1.1555

ROVR Network Forrás

A(z) ROVR Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos ROVR Network Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések ROVR Network

Mennyit ér ma a(z) ROVR Network (ROVR)?
A(z) élő ROVR ár a(z) USD esetében 0.009244 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ROVR ára a(z) USD esetében?
A(z) ROVR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.009244. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ROVR Network piaci plafonja?
A(z) ROVR piaci plafonja $ 1.99M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ROVR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ROVR keringésben lévő tokenszáma 215.29M USD.
Mi volt a(z) ROVR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ROVR mindenkori legmagasabb ára 0.021590040558154902 USD.
Mi volt a(z) ROVR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ROVR mindenkori legalacsonyabb ára 0.008280267387340556 USD.
Mekkora a(z) ROVR kereskedési volumene?
A(z) ROVR élő 24 órás kereskedési volumene $ 85.41K USD.
A(z) ROVR ára emelkedni fog idén?
A(z) ROVR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ROVR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:21:10 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ROVR-USD kalkulátor

Összeg

ROVR
ROVR
USD
USD

1 ROVR = 0.009244 USD

ROVR kereskedés

ROVR/USDT
$0.009244
-0.18%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

