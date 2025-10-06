Mi a(z) ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések ROVR Network Mennyit ér ma a(z) ROVR Network (ROVR)? A(z) élő ROVR ár a(z) USD esetében 0.009244 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) ROVR ára a(z) USD esetében? $ 0.009244 . Keresd fel a A(z) ROVR jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) ROVR Network piaci plafonja? A(z) ROVR piaci plafonja $ 1.99M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) ROVR keringésben lévő tokenszáma? A(z) ROVR keringésben lévő tokenszáma 215.29M USD . Mi volt a(z) ROVR mindenkori legmagasabb ára? A(z) ROVR mindenkori legmagasabb ára 0.021590040558154902 USD . Mi volt a(z) ROVR mindenkori legmagasabb ár? A(z) ROVR mindenkori legalacsonyabb ára 0.008280267387340556 USD . Mekkora a(z) ROVR kereskedési volumene? A(z) ROVR élő 24 órás kereskedési volumene $ 85.41K USD . A(z) ROVR ára emelkedni fog idén? A(z) ROVR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ROVR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

