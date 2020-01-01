ROCKI (ROCKI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ROCKI (ROCKI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ROCKI (ROCKI) tokennel kapcsolatos információk ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation. Hivatalos webhely: https://rocki.com Fehér könyv: https://rocki.app/file/rocki_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xff44b937788215eca197baaf9af69dbdc214aa04 Vásárolj most ROCKI tokent!

ROCKI (ROCKI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ROCKI (ROCKI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.38K $ 17.38K $ 17.38K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 215.70K $ 215.70K $ 215.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.128706 $ 0.128706 $ 0.128706 Minden idők mélypontja: $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 Jelenlegi ár: $ 0.002157 $ 0.002157 $ 0.002157 További tudnivalók a(z) ROCKI (ROCKI) áráról

ROCKI (ROCKI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ROCKI (ROCKI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ROCKI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ROCKI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ROCKI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ROCKI token élő árfolyamát!

A(z) ROCKI vásárlásának módja

ROCKI (ROCKI) árelőzményei A felhasználók a(z) ROCKI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ROCKI árelőzményeivel!

ROCKI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ROCKI kapcsán? ROCKI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ROCKI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

