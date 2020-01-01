Reality Metaverse (RMV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Reality Metaverse (RMV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Reality Metaverse (RMV) tokennel kapcsolatos információk Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games. Hivatalos webhely: http://realitymeta.io/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90 Vásárolj most RMV tokent!

Reality Metaverse (RMV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Reality Metaverse (RMV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 644.72K $ 644.72K $ 644.72K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 249.89M $ 249.89M $ 249.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Minden idők csúcspontja: $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11 Minden idők mélypontja: $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 Jelenlegi ár: $ 0.00258 $ 0.00258 $ 0.00258 További tudnivalók a(z) Reality Metaverse (RMV) áráról

Reality Metaverse (RMV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Reality Metaverse (RMV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RMV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RMV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RMV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RMV token élő árfolyamát!

A(z) RMV vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Reality Metaverse (RMV) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) RMV megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz RMV tokent a MEXC-n!

Reality Metaverse (RMV) árelőzményei A felhasználók a(z) RMV árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) RMV árelőzményeivel!

RMV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RMV kapcsán? RMV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RMV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

